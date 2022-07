Celos entre hermanos y «un cien mil» serían las causas de matricidio en Paraguarí

Entornointeligente.com /

Atendiendo el caso de don Ramón Samudio -el hombre a quien presuntamente amputaron la pierna incorrecta en el Instituto de Previsión Social (IPS) -, la precandidata Kattya González manifestó que la carta orgánica del Instituto debe ser completamente modificada, ya que según refirió, «la democracia nunca llegó» a la previsional, citando así que la misma sigue «feudalizada» por el Partido Colorado.

Sobre esta «gobernanza» -forma de gobernar, especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen, cita la RAE -, González refirió que las autoridades actuales del IPS están esperando la llegada de una «matriarca» para que les «baje la línea y diga qué tienen que hacer», reiterando con ello la necesidad de una reforma en el sistema, buscando con ello la separación entre lo previsional y sanitario.

«Hace 70 años que todo está feudalizado. Los cambios son fundamentales para ir transparentando todo y brindar una mejor atención «, refirió.

También en referencia al caso de Samudio, la diputada apuntó que se dará una interpelación en la Cámara Baja a las autoridades del IPS y, mediante esto, señaló que los futuros representantes de la previsional deberían ser electos mediante voto popular , evitando así que siga existiendo una supuesta «cofradía» , denunció.

«Los del consejo cobran más que los senadores o diputados y no tienen nada de responsabilidad «, disparó.

Kattya anuncia presentación de candidatos Por otra parte, González habló sobre la alianza política para las futuras elecciones, la Concertación Nacional , adelantando que este martes presentarán oficialmente a algunos candidatos para el Congreso, calificándolo como un «equipo de lujo».

Incluso la precandidata aseguró que se tendrá una «alternativa» en las figuras y no una constante repetición, apuntando hacia los partidos tradicionales cuyos candidatos vuelven a buscar bancas en la Cámara Alta o Baja.

«Hay por ahí una senadora andando en monopatín y haciéndose la simpática. Todos los mismos «, disparó.

Ante esto, finalmente la parlamentaria sostuvo que hay mucha atención hacia las precandidaturas a la presidencia pero no hacia la elección de diputados y senadores , resaltando así que si el futuro gobierno no tiene una fuerza en el Congreso, no podrá avanzar en planes de reforma, como el que plantea para el IPS.

