¡Celebramos el Día Mundial del Turismo! Los 5 influencers de viaje venezolanos que debes conocer

Gracias a la Organización Mundial del Turismo (OMT), desde 1980 se celebra el Día Mundial del Turismo. Una de las actividades favoritas del hombre y de la que la mayoría disfruta, gracias a las interesantes culturas, arquitecturas y gastronomía que ofrecen los diferentes países. Ante ello, muchos han decidido dedicarse a explorar y compartir con otros sus hallazgos. Aquí los influencers de viaje venezolanos que debes conocer.

Dos Locos De Viaje

Emmanuel Vieira y Valery Saa son una pareja de viajeros que ama conocer los mejores destinos turísticos. Los caraqueños se sienten tan apasionados que abrieron un canal de YouTube para compartir sus experiencias viajando por Venezuela y el mundo.

A ‘ Dos Locos De Viaje ‘ los llena de felicidad mostrar las bellezas de Venezuela. » Vale la pena difundir y que se haga viral porque de eso nos caracterizamos los venezolanos. Somos gente muy amable, tenemos paisajes maravillosos y destinos increíbles», comentó Saa en una entrevista para El Diario . Por eso, forman parte de los influencers de viaje venezolanos que debes conocer.

Arianuchis

La periodista, fotógrafo, viajera y madre de Río nunca pensó que se dedicaría a viajar por Venezuela y a mostrar la belleza que hay en cada rincón del país. Arianna Arteaga Quintero sabía que no quería ser la sombra de su madre ※ Valentina Quintero -, pero su amor por los viajes y el interés de las personas por su blog ※ ‘ La Pequeña Comeflor ※ le fue abriendo caminos.

» Mostrar la belleza del país también es importante . […] Hay un montón de gente haciendo cosas maravillosas, esforzándose y saliendo adelante», explicó a El Diario en 2019.

Leo Capriles

Un venezolano carismático que hace vida en los cielos al ser tripulante de cabina y quien ama conocer diferentes partes del mundo. Gracias a su estilo de vida y fascinación por la creación de contenido ayuda a otros a conocer los mejores destinos, a través de guías turísticas en su canal de YouTube .

El turismo es fascinante y Leo Capriles lo sabe. Por eso, es uno de los influencers de viaje venezolanos que debes seguir. «Más allá del turismo, viajar me permite tener conciencia de la diversidad cultural y respetar sus diferencias. Muchas veces me ayuda a pisar tierra y agradecer lo que tengo, y muchas otras a soñar con alcanzar nuevas metas», nos explicó hace unas semanas.

Isaías Landaeta

Un alma libre del Caribe. El joven venezolano explora las bellezas naturales del país con su cámara y las ganas de documentar la esencia del destino turístico al que va, así como a su gente.

Aunque ama su trabajo, el periodista turístico está consciente del sacrificio que conlleva y lo importante que es. Así lo explicó en un post de Instagram el 5 de septiembre: «Saber que, con nuestro trabajo, estamos impulsando el trabajo de muchos y sobre todo, dando a conocer las maravillas de esta tierra; nos hace felices».

Veronica Weffer

La youtuber venezolana se ha dispuesto a recorrer el mundo y crear contenido para que sus seguidores conozcan las maravillas de los destinos que visita. Con más de 700 mil suscriptores, Veronica Weffer hace un resumen de las mejores actividades y lugares que visitar en diferentes países del mundo.

«Cada viaje me ha hecho más sensible y al mismo tiempo más fuerte. Con cada viaje crece mi espíritu y me encuentro con quien realmente soy. […] Viajar es vivir enamorado de la vida «, dice en el video de presentación de su canal de YouTube.

