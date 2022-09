Celebra el romance con los planes de Amor y Amistad de Marriott Playa Dormida

Entornointeligente.com /

Entre los acontecimientos importantes del año, septiembre representa el mes de los enamorados y Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida ha preparado tres espectaculares experiencias para celebrar en pareja.

«Creados para elevar el espíritu alrededor del amor, nuestros planes de Amor & Amistad celebran el romance en un exclusivo entorno colmado de gastronomía internacional, alojamiento de clase mundial y experiencias en conexión con la naturaleza», aseguró Mario Mata, director de ventas y marketing , Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida.

NIGHT BRUNCH SPECIAL LOVE EVERYWHERE

La primera de ellas es Night Brunch Special Love Everywhere , el sábado 17 de septiembre de 2022 con un buffet abierto desde las 6:30 hasta las 10 pm que incluye una exquisita variedad de postres y pastelería alusivos a la festividad y una ambientación que celebra el amor. Además de DJ y Son cubano en vivo, podrás disfrutar de cocteles ilimitados y un buffet all you can eat . Tarifa: $130.000 adultos y $60.000 niños.

AMOR & AMISTAD EN SEISHUA SPA

Si lo que buscas es armonía y equilibrio en un entorno de total relajación, hemos preparado el Plan Septiembre Amor & Amistad en Seishua Spa: Durante todo el mes puedes acceder a los más exclusivos tratamientos para revitalizar tus sentidos en conexión con la naturaleza, recargar energías y atraer la prosperidad. El plan incluye Rituales Tierra para dos personas con trufas y bombones de chocolate y 2 copas de vino espumoso. El Ritual Tierra es un tratamiento que consta de una exfoliación con chocolate, masaje relajante con bálsamo de bambú y una refrescante mascarilla. Tarifa por pareja: $420.000.

SUITE ROMANCE

Durante todo el mes de septiembre, Santa Marta Marriott Resort Playa Dormida tiene tarifas especiales de alojamiento tanto en las Suites Standard como en la nueva Ruta de la Mariposa, así:

Paquete Suite Romance : Alojamiento por una noche para dos con cena Romántica en la suite y una botella de vino espumoso, y un tratamiento para 2 personas en Seishua Spa. Disponible: https://hotel-deals.marriott.com/es-XM/romance-package-santa-marta-marriott-resort-playa-dormida/

Pack Ruta de la Mariposa . Dos noches de alojamiento para dos personas en la esplendorosa Junior Suite personalizada de Mario Hernández y espacios exclusivos en la piscina, playa, 1525 Restaurante, Seishua Spa y Kit exclusivo de productos Mario Hernández. INFORMACIÓN Y RESERVAS

Los Planes de Amor y Amistad requieren reserva previa marcando al +57-605-4410000 o por WhatsApp al +57-317-5111997. Los cupos son limitados. Incluye parking. Todos los asistentes deben cumplir con las medidas de distanciamiento social y protocolos de bioseguridad dispuestos por las autoridades.

