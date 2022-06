Celebra el Día del Padre con actividades recreativas en clubes zonales y parques de Serpar

Entornointeligente.com /

La programación inicia el domingo 19 en el club zonal Huáscar de Villa El Salvador con dos actividades dedicadas a los padres. La primera será a las 10 a.m. y se trata del taller de pintura «Expresa tu amor a papá». Luego, a las 3 p.m. el cuentacuentos «El padre Dantesco». Ese mismo día, a las 3 p.m. en el club zonal Cápac Yupanqui del Rímac, niños a partir de los 6 años colorearán dibujos bajo el título «Feliz día papá superhéroe». Por otro lado, si están en búsqueda de algún regalo o detalle para papá, pueden visitar la ‘feria de emprendedores’ que se realiza hasta el 19 de junio en el Parque La Muralla . El ingreso es libre y el horario de 10 a.m. a 6 p.m. Puedes leer: Día del Padre: 3 de cada 10 papás peruanos prefieren una cena o almuerzo como regalo Además de estas actividades, los papitos pueden disfrutar de la zona de parrillas en los 11 clubes zonales, visitar junto a sus hijos las granjitas, minizoológicos, jugar su deporte favorito en las losas, pasear en bote, montar a caballo, entre otras opciones al aire libre. Es importante recordar que el costo de ingreso a los clubes zonales es de S/ 3.00 de lunes a sábado y S/ 4.00 los domingos y feriados. Los niños de 5 a 12 años pagan S/ 1.00 y en el caso de adultos mayores, menores de cinco años y personas con discapacidad la entrada es gratuita. El horario de atención es de lunes a domingo de 6:45 a.m. a 6 p.m. Para mayor información sobre estas y otras actividades pueden visitar la página web de Serpar y las redes sociales de Facebook e Instagram como @LimaSerpar. Más en Andina: ?? Conoce quiénes reciben la cuarta dosis de la vacuna contra covid-19, con qué marcas y luego de cuántos meses https://t.co/O1MWTR0uA7 Mayores de 18 años con comorbilidades ya pueden recibir esta dosis de la vacuna desde el 1 de junio pic.twitter.com/drJHUZYQd7

