Cejas perfectas de manera natural – Diario 2001

Las cejas son el marco del rostro , son las encargadas de enfatizar la mirada . La mayoría de las veces ellas nos delata, si están caídas expresan tristeza, levantadas, sorpresa; fruncidas, mal genio.

Desde tiempos inmemorables la belleza femenina esta marcada por las cejas, la tendencia ha crecido en los últimos años y pasamos de una cejas finas y súper arqueadas a unas cejas gruesas , las cuales afortunadamente favorecen a la mayoría de las mujeres.

El hecho de que la naturaleza no haya sido generosa con sus cejas, no significa que usted no pueda lucir unas perfectas. En sus manos tiene muchos recursos para darle el marco ideal a su rostro.

Cejas perfectas Con una pinza de depilar, sobra de ojos, lápices y cepillos para cejas, usted puede hacer maravillas. Solo debe sentarse frente al espejo, con muy buena luz, y trabaje en pro de su rostro.

1 Antes de hacer cualquier cosa defina la forma de sus cejas. Esta tiene que ver con el tipo de cara que posee.

2 Si es cara redonda, el final de la ceja debe dirigirse hacia la parte superior de la oreja.

3 Si es cara cuadrada, hacia la mitad de la oreja.

4 Si es cara ovalada, hacia la parte inferior.

Para calcular el largo ideal Trace una línea imaginaria desde el extremo de la nariz (derecho o izquierdo dependiendo del lado que esté trabajando), hacia la ceja. En ese punto preciso, es donde ésta debería comenzar.

Determine hasta dónde debe llegar, haciendo una línea diagonal que parta del mismo punto pero pasando por el extremo del ojo justo al final de la ceja. Si esta no llega hasta allí, puede extenderla con un lápiz cosmético.

Siempre comience a depilarse desde la parte inferior de la ceja. Nunca desde la parte superior. Hale el vello con la pinza siguiendo la dirección en que crece. Para evitar que queden zonas poco pobladas, jamás aplique crema antes de depilar; esto ocasiona que los vellos se junten y sin querer depile varios al mismo tiempo si quiere aminorar el dolor (que en realidad es mínimo) coloque un algodón empapado de agua tibia. Esto abrirá los poros y facilitará la depilación.

También puedes ir donde una especialista y mandarte hacer el laminado de cejas que es una especie de permanente hecha con tinte para rellenar huequitos, con esta técnica conseguirás lucir una cejas pobladas, definidas y hermosas

Para darle un marco más dramático a sus ojos, oscurezca las cejas con sombras mate color café oscuro, aplicándola en dirección ascendente, hasta el arco, y de allí siga en sentido horizontal sobre todo el resto. Este look se usa sobre todo en el maquillaje de noche.

