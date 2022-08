Cecilia Moreau asumió la presidencia de Diputados: «No se confundan, no voy a gobernar por mis hormonas, sino con mi cabeza»

Entornointeligente.com /

La sesión especial inició pasadas las 14 en el Congreso de la Nación . Por pedido del FdT, se convocó a los diputados para aceptar la renuncia de Massa y, por otro lado, elegir a Cecilia Moreau como nueva titular del cuerpo hasta diciembre . El interbloque de Juntos por el Cambio y la izquierda decidieron abstenerse.

Informate más Quién es Cecilia Moreau, la flamante presidenta de la Cámara de Diputados Moreau y Massa.jpg Cecilia Moreau y Sergio Massa.

Télam El plenario legislativo -conducido por el vicepresidente del cuerpo, el diputado macrista Omar De Marchi – se abrió con el tratamiento de la renuncia de Massa y posteriormente se procedió a elegir a Moreau como presidenta del cuerpo, a propuesta del Frente de Todos.

Germán Martínez dijo que Moreau «va a generar puentes con la oposición» El presidente del bloque del FdT en la Cámara de Diputados, Germán Martínez , aseguró que la legisladora «va a a generar puentes con la oposición» para conciliar entre las fuerzas políticas.

Al defender la propuesta de Moreau para conducir la Cámara baja, Martínez dijo: » Necesitamos una persona que nos exprese como bloque que somos los que hacemos la propuesta y que tenga la vocación de generar puentes con la oposición. Cecilia lo va hacer y con el pasar de los días se van a dar cuenta que es una persona capacitada para construir consenso «.

https://twitter.com/ceciliamoreauok/status/1554556769116069889 «Tomo el compromiso de asumir esta responsabilidad de mi espacio político, pero también de expresar al máximo la decisión popular y democrática». #SesiónEspecial pic.twitter.com/7Do3I5myML

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) August 2, 2022 «Desde diciembre del 2019, Cecilia ya es vicepresidenta del bloque , lo acompañó a Máximo Kirchner cuando fue presidente y continuó siendo la vicepresidenta hasta este momento», detalló. Asimismo, Martínez subrayó que Moreau tiene » trayectoria parlamentaria , un claro vinculo con todos los sectores de la oposición para trabajar con todos y en función de eso tiene un perfil que puede hacerle mucho bien a la Cámara «.

«Es cierto que en estos momentos que se discuten estas cosas algunos pueden tener una mirada mas crítica, pero la conozco y va a ser una excelente presidenta de la Cámara «, finalizó.

Graciela Camaño aseguró que «Argentina va a ser uno de los pocos países que tiene el poder legislativo en manos de mujeres» La diputada por la Provincia de Buenos Aires , perteneciente al bloque Identidad Bonaerense , Graciela Camaño, expresó que «quiero que ahí haya una mujer y no tuvimos, ni tenemos la suerte, de que se entienda la necesidad de que las mujeres ocupen cargos relevantes para darle enserio la paridad en la participación que la mujer se merece «.

» ¿Cuáles son las cuestiones por las que no votaría a Cecilia? Ella es radical y yo peronista; ella defendió, militó y trabajó por el aborto y yo voté en contra, no me gusta la ley; ella se fue con los kirchneristas, yo me quedé afuera, soy la oposición. Nadie le puede negar ni la militancia, el trabajo y el cursus honorum de la política, que tienen tanto hombres como mujeres», admitió.

Cecilia Moreau.jpeg Ignacio Petunchi Y continuó: «Estamos decidiendo que ahí se va a sentar por primera vez en la historia de este Congreso -158 años de hombres- una mujer . Y sí, tenemos que empezar a buscarle el pelo al huevo, el país se incendia. ¿Saben cuántas veces pasó? Hace 15 años que se viene incendiando. Hoy, cuando una mujer se va a sentar ahí, estamos viendo que el país se incendia».

«Hoy vamos a tener un poder femenino. Te quiero decir que yo que tuve en este Congreso la honra de haber compartido la banca con Florentina Gómez Miranda , no te quepa la menor duda que te está levantando las dos manos «, subrayó la diputada nacional.

«Vos, Cecilia, vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación. Y nuestro país va a ser uno de los pocos que tiene el poder legislativo en manos de mujeres «, concluyó. Emocionada, Moreau se levantó de su banca tras el discurso de Camaño para abrazarla y agradecerle.

