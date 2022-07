Ceará tem primeiro julho sem fortes restrições desde o início da pandemia de Covid: 'expectativa é muito positiva’

Entornointeligente.com /

10/07/2022 07h22 Atualizado 10/07/2022

1 de 8 Avenida Beira Mar, em Fortaleza — Foto: Eduardo Queiroz/SVM Avenida Beira Mar, em Fortaleza — Foto: Eduardo Queiroz/SVM

Diferentes segmentos do turismo no Ceará entram com otimismo na alta estação de julho, primeira desde o início da pandemia sem restrições sanitárias por causa da Covid-19. Com isto, a demanda se espalha entre Fortaleza , Região Metropolitana e as partes leste e oeste do litoral cearense .

O Ceará segue com medidas de combate ao coronavírus, como a obrigatoriedade do passaporte vacinal com pelo menos duas doses da vacina e a recomendação do uso de máscara em espaços fechados ou abertos com aglomeração. Contudo, o funcionamento de todos os setores segue sem limitação de horário ou capacidade de público reduzida.

A ocupação hoteleira neste mês deve crescer 24,13% em 2022, alcançando taxa de 85,53%, em relação a julho de 2021 (68,90%), segundo a Secretaria Estadual do Turismo.

O Beach Park, destino turístico famoso no estado, montou uma programação especial para julho . O parque decidiu abrir uma hora mais cedo — iniciando as atividades às 10h, em vez de 11h. «Então, a expectativa é muito positiva com alta ocupação dos nossos hotéis e um público também importante para o mês de julho», disse Felipe Lima, diretor comercial do parque aquático.

«A expectativa para julho é muito otimista, a gente tem uma média de ocupação nos nossos hotéis prevista em 83%, que é uma ocupação nos patamares pré-pandemia. A gente preparou uma programação de música ao vivo na nossa Vila Azul do Mar [área de restaurantes e lojas] que funciona até as 22h, e temos as lojas da Vila também que vão estar funcionando durante esse horário», complementou o representante.

2 de 8 Beach Park, na Grande Fortaleza, é famoso pelos grandes brinquedos aquáticos. — Foto: Beach Park/Reprodução Beach Park, na Grande Fortaleza, é famoso pelos grandes brinquedos aquáticos. — Foto: Beach Park/Reprodução

O parque, localizado em Aquiraz , na Grande Fortaleza, é conhecido pelos brinquedos aquáticos, mas a expectativa positiva para essas férias levou a organização a pensar em diferentes atrações para os visitantes.

A programação dos diversos espaços dentro do parque inclui shows de pop rock nacional, surf music, samba, samba rock, country, sertanejo, forró das antigas, forró pé-de-serra, R&B, Soul, black music e clássicos do pop rock internacional.

3 de 8 Kelly Maria trabalha há 18 anos na Feirinha da Beira Mar, em Fortaleza. — Foto: Samuel Pinusa/g1 CE Kelly Maria trabalha há 18 anos na Feirinha da Beira Mar, em Fortaleza. — Foto: Samuel Pinusa/g1 CE

A alta na movimentação de turistas é percebida também no litoral de Fortaleza. A Feirinha da Beira Mar, que ganhou nova estrutura em 2022, percebeu o crescimento do número de visitantes .

«Para julho a expectativa é sempre boa porque os hotéis estão cheios, a cidade está cheia e quem vem também estava ‘preso’. As pessoas estavam esperando por esse momento para poder viajar. Eu já atendi muita gente que falou que a viagem estava programada desde antes da pandemia, mas só conseguiu viajar agora porque não queria vir com restrições», afirmou Kelly Maria Bezerra, vendedora de castanha e outros produtos no local, que trabalha há 18 anos na Beira Mar de Fortaleza.

Kelly disse ainda que a alta na demanda, inclusive, já era prevista pela responsável pelo box, que aumentou o estoque. «A minha patroa mandou mais produtos esse mês para eu vender. Aqui o movimento, graças a Deus, é bom e ela manda uma vez por semana. Então, dessa vez ela mandou mais», explicou a vendedora.

O box onde Kelly trabalha vende diferentes produtos, como cachaça, rapadura, bolo de rolo, mas o principal é a castanha. «O restante é complemento, a castanha é o carro principal; a que a gente mais vende é a torrada — com ou sem sal —, aí tem a natural e a assada na brasa, que é feita como antigamente, torrada no tacho». Ela disse que os turistas preferem a castanha torrada.

4 de 8 Destinos turísticos tradicionais no Ceará. — Foto: Arte/g1 Destinos turísticos tradicionais no Ceará. — Foto: Arte/g1

Maior movimentação de brasileiros

Os 573 quilômetros de litoral do Ceará são repletos de destinos turísticos com grande movimentação, mesmo longe da capital Fortaleza. Um deles é Jericoacoara, vila de pescadores de paisagens paradisíacas, onde a alta estação turística não deixa de impactar.

5 de 8 Praia de Jericoacoara, no litoral oeste, é cartão-postal do Ceará. — Foto: Vila Kalango/Reprodução Praia de Jericoacoara, no litoral oeste, é cartão-postal do Ceará. — Foto: Vila Kalango/Reprodução

Marco Dalpozzo, proprietário da pousada Vila Kalango, informou que foi perceptível o aumento na demanda de turismo, principalmente, de brasileiros. «Eles estão viajando menos para fora ainda por conta da pandemia, e também pelos altos custos», comentou o empresário. Anteriormente à pandemia, Dalpozzo informa que a pousada costumava receber um público bem dividido entre brasileiros e estrangeiros.

A prefeitura de Jijoca de Jericoacoara estima que o destino no litoral oeste receba cerca de 120 mil turistas durante este mês . O público pode aproveitar os 163 voos que o aeroporto municipal faz, em média, por mês durante a alta estação.

6 de 8 Pousada Vila Kalango, em Jericoacoara, oferece diferentes opções de hospedagem. — Foto: Vila Kalango/Reprodução Pousada Vila Kalango, em Jericoacoara, oferece diferentes opções de hospedagem. — Foto: Vila Kalango/Reprodução

A demanda, inclusive, fez Dalopozzo repensar o funcionamento da pousada para julho. «O nosso foco foi criar uma experiência ainda melhor do que antes da pandemia, em termos de contato com a natureza, possibilidade de fazer esportes ligados ao mar e ao vento, que é o nosso diferencial. A gente reviu e reestruturou tudo, demos um ‘banho de loja’ em tudo, sabendo que ia ter uma demanda muito forte do turismo ao ar livre, após tanto tempo preso em casa «, explicou o empresário.

Projeções positivas

No litoral leste, outro cartão-postal do Ceará é a Praia de Canoa Quebrada, localizada no município de Aracati . Abrigo de belas falésias onde foram esculpidas meias luas e estrelas, e da Rua Dragão do Mar, também chamada de Broadway, com diversos estabelecimentos para comer e beber.

7 de 8 Canoa Quebrada, no litoral leste do Ceará, é famosa pelas falésias com o símbolo da meia lua e estrela. — Foto: Kid Junior/SVM Canoa Quebrada, no litoral leste do Ceará, é famosa pelas falésias com o símbolo da meia lua e estrela. — Foto: Kid Junior/SVM

O presidente da Associação dos Empreendedores de Canoa Quebrada (Aesdecq), Ruy Barbosa, disse que há uma boa expectativa para o período, especialmente para um público mais regional, e uma crescente do público que vem de outras regiões. O g1 questionou a Setur e a prefeitura de Aracati sobre a estimativa de turistas para julho de 2022, bem como a movimentação de 2019, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

«Para nossa surpresa tem aparecido pessoas do Sul e do Sudeste que não programaram essa viagem, mas acabou comprando de última hora. Então, a expectativa é que, apesar de não ter uma programação, demanda dos anos anteriores, em compensação, nós temos turistas chegando de última hora», avaliou Ruy, que também é dono da Pousada Latitude, em Canoa Quebrada.

8 de 8 Pousada Latitude, em Canoa Quebrada, projeta mais de 70% de ocupação no segundo semestre de 2022. — Foto: Reprodução Pousada Latitude, em Canoa Quebrada, projeta mais de 70% de ocupação no segundo semestre de 2022. — Foto: Reprodução

Ele informou que a pousada possui cerca de 60% de ocupação, mas a expectativa é que o número cresça durante as férias e também na segunda metade do ano. «Essa ocupação deve elevar até o fim do mês, e depois deve ficar em torno de 72% na média do segundo semestre», projetou o empresário.

Ele, inclusive, comemorou o cenário de Covid-19 com menos restrições quando comparado a 2021. «Ano passado, a gente só podia ocupar 80% dos quartos, agora todos estão aptos para alugar, sem problemas. No comparativo do ano passado, a gente estava com 60% de ocupação, mas dentro desses 80%; então, essa matemática virou outra», complementou o presidente da Asdecq.

O otimismo com a alta estação também consta na projeção da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH/CE). «Nossa previsão de ocupação para o mês de julho é algo em torno de 77%, ou seja, voltando aos patamares das ocupações que tínhamos em 2018, 2019, antes da pandemia. A nossa visão é que nós estamos com dois anos de pandemia, ou seja, dois anos de uma demanda retraída», declarou Régis Medeiros, diretor da entidade.

«A única coisa que vem na contramão disso é a questão dos preços dos bilhetes aéreos que estão muito elevados, muito altos e isso pode atrapalhar um pouco a nossa expectativa», complementou o representante da ABIH/CE.

Assista às notícias do Ceará no g1 em 1 Minuto

200 vídeos

