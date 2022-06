Entornointeligente.com /

CDC autoriza aplicação de vacina contra Covid em bebês de 6 meses nos EUA; aplicação pode começar na semana que vem Todos os especialistas do órgão americano que discutiram os testes clínicos foram a favor da liberação de doses da Moderna e da Pfizer para bebês. Diretora do CDC deve assinar determinação para formalizá-la. Por g1

18/06/2022 14h39 Atualizado 18/06/2022

1 de 1 Dose de vacina infantil contra a Covid-19 fabricada pela Pfizer — Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG Dose de vacina infantil contra a Covid-19 fabricada pela Pfizer — Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) autorizou neste sábado (18) que bebês a partir de 6 meses tomem as vacinas da Moderna e da Pfizer contra a Covid-19. Segundo a agência de notícias Reuters, é provável que a imunização desta faixa etária comece na semana que vem nos Estados Unidos.

Por unanimidade, todos os membros do painel de discussão do CDC foram a favor da decisão. Para formalizá-la, a diretora do órgão, Rochelle Walensky, deve assinar a liberação.

FDA , a ' Anvisa americana', também liberou vacina para bebês

Na sexta-feira (17), a Administração Federal para Drogas e Alimentos dos EUA ( FDA ), agência de saúde americana equivalente à Anvisa , também havia aprovado a aplicação da vacina em bebês a partir de 6 meses.

Pelos critérios da FDA :

as três doses fabricadas pela Pfizer podem ser aplicadas em crianças de 6 meses a 4 anos; e as duas da Moderna, em americanos de 6 meses a 5 anos.

Assim como no Brasil, crianças menores de 5 anos ainda não foram vacinadas nos Estados Unidos.

'Proteção contra casos graves'

Dr. Robert M. Califf, comissário da FDA , disse em um comunicado que, «como vimos com grupos etários mais velhos, esperamos que as vacinas para crianças mais novas forneçam proteção contra os resultados mais graves do Covid-19 , com hospitalização e óbito».

Nos Estados Unidos, há uma forte resistência na imunização de crianças de 5 a 11 anos: menos de 40% tomaram a primeira dose. No Brasil, mais de 80% delas estão com o esquema vacinal completo. (veja o vídeo abaixo).

83,51% dos brasileiros com 5 anos ou mais receberam 2 doses ou a vacina de dose única contra a Covid

