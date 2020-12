CCSS vuelve a investigar a funcionario por mascarillas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) envió todo el expediente de las supuestas irregularidades de Hans Vindas Céspedes al Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA). En medio de la polémica por las compras fallidas de respiradores de la CCSS a la periodista Miren Martínez y al contador David Landergren, la institución tomó la decisión a mediados de agosto anterior de enviar al CIPA el procedimiento de compra 2020CD-000093-5101 y suspender a tres personas, entre ellas Vindas. Recientemente se conoció que Vindas Céspedes tenía un nexo con Landergren. Esto como Vindas contrató como contador personal a Axel Landergren Castro, hermano y socio del empresario adjudicado. Los hermanos Landergren Castro son fundadores y propietarios de la firma contable Landergren Consulting Group. Esta relación junto con las acciones realizadas por Vindas Céspedes durante los procesos de contratación de las mascarillas fue enviada al CIPA para el respectivo procedimiento administrativo. “Sobre el procedimiento de compra 2020CD-000093-5101, la Gerencia General de la institución solicitó al Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario y patrimonial contra algunos funcionarios de esta Gerencia, incluido el Lic. Hans Vindas Céspedes; siendo que dicha Gerencia se constituyó como órgano decisor de dicho procedimiento”, indicó Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS. Añadió que estas compras también están siendo investigadas por el Ministerio Público, adonde se presentaron varias denuncias. “Así las cosas, por el deber de confidencialidad que regula el procedimiento administrativo instaurado, no se puede ahondar en detalles sobre las particularidades de lo que se investiga, siendo que deberá respetarse el debido proceso en favor de los funcionarios procedimentados”, indicó. INVESTIGADO ANTERIORMENTE En enero del 2012 la CCSS reubicó a Vindas Céspedes luego de una suspensión por cuatro meses. El entonces gestor de medicamentos fue investigado por aparentes anomalías en compras urgentes de fármacos. A su regreso lo ubicaron temporalmente en el Área de Almacenamiento y no en el Área de Gestión de Medicamentos. En ese momento Vindas comenzó a ocuparse de la justificación de inventarios y la valoración de infraestructura de almacenes. A Vindas se le señaló porque en setiembre de 2011, realizó adquisiciones de medicamentos con un proveedor que estaba ligado a su madre por medio de una empresa subsidiaria. Inicialmente lo separaron del cargo por dos meses, plazo que se amplió dos meses más. Además de ser indagado por un órgano de investigación preliminar y la Auditoría Interna de la CCSS, el caso también estuvo bajo el escrutinio de una comisión legislativa y la Fiscalía. En instancias judiciales el caso no prosperó

Lunes 07 Diciembre, 2020

