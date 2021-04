Cciap pide a la Corte Suprema de Justicia hacer valer garantías fundamentales

Entornointeligente.com / La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) pidió a la Corte Suprema de Justicia que haga valer el Estado de Derecho en acción para garantizar los derechos de los ciudadanos.

La Cciap cuestionó que desde la emisión por parte del Ejecutivo de los decretos de emergencia sanitaria en marzo de 2020 la Corte no se haya pronunciado sobre los amparos de garantías presentados contra “las medidas tomadas so pretexto del estado de emergencia, lo cual trae actuaciones discrecionales que terminan generando arbitrariedades”.

En un comunicado, firmado por Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cciap, se deja claro que “la base fundamental de la vida en democracia es el imperio de la justicia; por cuanto careciendo de ésta, los ciudadanos y la sociedad están desprotegidos de sus garantías fundamentales, situación que se ha evidenciado y empeorado durante la pandemia”.

Como ejemplos de ese escenario de arbitrariedades, Leignadier señala las decisiones tomadas por el Ministerio de Salud con respecto a la suspensión del regreso gradual a las aulas de clases, así como los controles excesivos impuestos al ingreso y manejo de viajeros provenientes de Suramérica. Cuestiona que sea el Minsa, “la única voz que incida sobre el porvenir del país”.

Tras oficializarse el estado de emergencia, se han presentado ante la Corte, al menos 10 demandas y amparos, entre ellas contra el toque de queda, que actualmente rige entre 11:00 p.m. 4:00 a.m.

