CC Sabathia queda fuera del róster de los Yanquis

NUEVA YORK — La carrera de CC Sabathia llegó a su fin.

El serpentinero de 39 años fue eliminado el viernes del róster de los Yanquis en la final de la Liga Americana tras dislocarse la noche previa una coyuntura del hombro de su brazo de lanzar en la octava entrada de un juego que los Yanquis perdieron 8-3 ante los Astros.

Los Yanquis están 3-1 abajo en la serie al mejor de siete juegos e incluso si remontan y eliminan a Houston Sabathia ya no podría regresar al róster para jugar la Serie Mundial.

Sabathia entró al juego como relevista en el octavo episodio, consciente de la cercanía del final de su carrera tras 19 temporadas que incluyen una foja de 251-161 en temporada regular con 3.093 ponches. Figuró cuatro veces en la lista de lesionados este curso a causa de su rodilla derecha, pero el zurdo aspiraba a un último octubre bajo los focos y pasó al bullpen.

Sin embargo, su cuerpo le falló en su 20mo lanzamiento, una metáfora del desempeño de su equipo ante los Astros hasta el momento.

Sabathia, quien había dicho que esta sería su última temporada, hizo una mueca de dolor tras tirarle un cutter a George Springer y se encaminó hacia la banca cubriéndose la cara con el guante tras el que seguramente había sido el último lanzamiento de su carrera.

"Cada vez que salía, tenías que romper la pelota o su camiseta pasa sacarlo de ese montículo", dijo su compañero Aaron Judge. "Le sacó todo lo posible a ese brazo. Es un guerrero".

“Cada vez que salía, tenías que romper la pelota o su camiseta pasa sacarlo de ese montículo”, dijo su compañero Aaron Judge. “Le sacó todo lo posible a ese brazo. Es un guerrero”.

“Es descorazonador verlo salir así del campo. Sé lo mucho que sufría”, dijo el relevista Zack Britton.

