Cayetana Álvarez de Toledo se enfrenta a Àngels Barceló en un tenso cara a cara: “Eso es llamarme perra”

Antes de que fuera investido presidente Pedro Sánchez, Cayetana Álvarez de Toledo ha acudido a una entrevista ante los micrófonos de la cadena SER , donde ha vivido un tenso encontronazo con Àngels Barceló en el espacio ‘Hoy por hoy’ a causa de un término que ha empleado la periodista.

Antes de comenzar las preguntas, Álvarez de Toledo sorprendía a Barceló recriminándole unas palabras: “Si me lo permites me gustaría hacer un comentario previo. Sabes que te tengo muchísimo respeto porque me permitiste participar en esta tertulia en mi entrada en política”, comenzaba diciendo la diputada del PP.

” Te escuché decir esta mañana que la derecha era una jauría hambrienta ”, añadía, a lo que la presentadora replicaba: “Yo no he dicho exactamente eso, pero bueno”. “Creo que lo dijiste y una jauría es un grupo de perros , eso es llamarnos perros y en mi caso llamarme perra ”, aseguraba contundente.

La portavoz del Partido Popular ha expresado que la RAE califica como ‘jauría’ a un “conjunto de perros mandados por el mismo perrero que levantan la caza en una montería”. Barceló, que ha utilizado esa expresión a la hora de hablar de las amenazas que han sufrido distintos políticos en las últimas horas para cambiar su voto, le daba otra definición: “Conjunto de quienes persiguen con saña a una persona o a un grupo”.

