Cayó meteorito en Utah y generó pánico

Entornointeligente.com /

El sábado 13 de agosto un estallido en Utah, Estado Unidos, causó pánico en los habitantes. De acuerdo con las autoridades, ese fuerte sonido, al parecer, tiene que ver con un meteorito.

» Ahora tenemos una confirmación en video del meteorito que se escuchó en el norte de Utah, el sur de Idaho y otros lugares esta mañan a», dijo el Servicio Nacional de Meteorología de Salt Lake City (NWS).

Le puede interesar: Pánico en un Ikea de China: Graban estampida por un caso contacto de covid-19

Por su parte, Spencer Cox, el gobernador de Utah, señaló que se sintió un fuerte estallido, pero que no se trató de un temblor o de algún ruido en las instalaciones militares.

En las redes sociales se volvió viral un video que publicó un habitante de Utah, en el cual se puede ver el momento exacto en el que el posible meteorito atravesaba el cielo mientras caía.

In addition to satellite lightning detection picking up on the flash/tail, we’ve now got video confirmation of the meteor heard across northern Utah, southern Idaho and elsewhere this morning. #utwx #idwx #wywx https://t.co/tG9NZHWWZo

— NWS Salt Lake City (@NWSSaltLakeCity) August 13, 2022

Heard this while out on a run in SLC. We have confirmed it was not seismic/earthquake and not related to our military instillations. This is likely the best theory. https://t.co/mEGfjtveNE

— Spencer Cox (@SpencerJCox) August 13, 2022

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com