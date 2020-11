Caxemira vota em eleições locais, as primeiras desde a revogação da autonomia

As primeiras eleições na Caxemira desde que o Governo nacionalista da Índia revogou o estatuto especial nesta região disputada, no ano passado , começaram este sábado sob intensa segurança. Quase seis milhões de eleitores podem votar para escolher os 280 membros dos Conselhos de Desenvolvimento distritais e o Bharatiya Janata Party (BJP), do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi , fez uma campanha feroz numa tentativa de substituir os partidos pró-Índia que se opuseram fortemente ao fim da autonomia

As primeiras eleições na Caxemira desde que o Governo nacionalista da Índia revogou o estatuto especial nesta região disputada, no ano passado , começaram este sábado sob intensa segurança. Quase seis milhões de eleitores podem votar para escolher os 280 membros dos Conselhos de Desenvolvimento distritais e o Bharatiya Janata Party (BJP), do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi , fez uma campanha feroz numa tentativa de substituir os partidos pró-Índia que se opuseram fortemente ao fim da autonomia.

Estas formações aliaram-se numa coligação, a Aliança Gupkar, para defender a restauração do estatuto especial. A decisão do Verão de 2019 anulou a constituição da Caxemira, dividiu o estado em dois territórios federais – Jammu e Caxemira, de um lado, e Ladak, de outro – e acabou com os direitos de protecção à maioria muçulmana, que impediam os estrangeiros de ali residir permanentemente, comprar terras, ocupar cargos governativos ou possuir negócios.

Desde então, o Governo indiano deteve milhares de pessoas, incluindo líderes pró-Índia, e impôs vastas restrições, como recolher obrigatório e cortes nas comunicações , ao mesmo tempo que fez aprovar legislação sobre terras que, segundo os membros da Aliança Gupkar, vai servir para "impulsionar e concretizar a agenda de mudar a demografia e enfraquecer o povo".

Habitualmente, os líderes separatistas e os grupos rebeldes que desafiam a soberania indiana apelam ao boicote nas eleições. E alguns eleitores olham para este voto como uma forma de criar uma nova elite política leal a Modi. “Este é um voto ideológico”, diz Najeeb Khan, que falou com a Associated Press na principal cidade da região, Srinagar. “As pessoas consideram esta eleição como um referendo contra o BJP.”

“Caxemira é a Palestina que o mundo esqueceu” Assédio aos candidatos Não foi fácil fazer campanha para a oposição a Modi. “Tem sido muito difícil, desde o dia em que apresentámos a candidatura até agora. A polícia obrigou-nos a mudar para um horal a 60 km do meu círculo eleitoral. Levo duas horas a ir daqui para o sítio onde passo a noite”, queixou-se Rayees Ul Hassan, um candidato da Aliança Gupkar, ouvido pela Al-Jazeera. A maioria dos 296 candidatos tem estado alojados em hotéis por preocupações de segurança – em anteriores eleições houve atentados contra durante a campanha.

Na sexta-feira, Mehbooba Mufti, ex-ministra chefe de Jammu e Caxemira e dirigente do Partido Democrático do Povo, que integra a coligação Gupkar, foi posta em prisão domiciliária e a polícia impediu os jornalistas de irem até sua casa para uma conferência de imprensa, diz a AFP.

Também é possível que alguns que não costumam votar decidam fazê-lo. “Tínhamos planeado boicotar as eleições mas depois da formação da Aliança Gupkar, repensámos a nossa posição. Decidimos votar para manter o BJP afastado”, diz o residente Ghulam Nabi, à Al-Jazeera.

Claro que uma participação elevada é precisamente o que o BJP deseja: “Se houver uma votação significativa vai mostrar à comunidade internacional que a vida voltou ao normal e isso é o que o Governo de Modi quer ver demonstrado”, diz o analista Majid Hyderi, ouvido pela mesma televisão internacional.

Metralhadoras e arame farpado As autoridades indianas mobilizaram dezenas de milhares de soldados adicionais para patrulhar ruas e estradas de uma região já altamente militarizada e há forças paramilitares armadas com metralhadoras diante de cada uma das mais de duas mil mesas de votos abertas nesta primeira fase (as eleições prolongam-se até 19 de Dezembro). Cercas de arame farpado e barricadas foram também erguidas nas estradas à volta.

Apesar da segurança reforçada, dois soldados foram mortos numa emboscada em Srinagar, na quinta-feira. Confrontos entre forças indianas e paquistanesas na fronteira fizeram 13 mortos no dia 13 de Novembro.

Subscrever × Esta região é reclamada tanto pela Índia, de maioria hindu, como pelo Paquistão muçulmano . E os dois países, potências nucleares, entraram em guerra duas vezes por causa da Caxemira desde a independência – e divisão da Índia britânica em Paquistão e Índia –, em 1947.

Na Caxemira indiana, grupos de combatentes independentistas que a Índia diz serem apoiados pelo Paquistão lutam contra as forças indianas desde 1989, em combates que já fizeram dezenas de milhares de mortos, a maioria civis.

