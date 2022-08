Cavani llega a España para cerrar su pase al Valencia CF

Entornointeligente.com /

El delantero uruguayo Edinson Cavani llegará este lunes a Valencia para firmar por el Valencia CF, informaron fuentes próximas a la negociación.

Durante las últimas semanas, las noticias sobre la posibilidad de que el jugador firmara por el club de Mestalla son constantes, aunque también las que informaban de que podía incorporarse a otros equipos de LaLiga como el Villarreal o la Real Sociedad.

El periodista deportivo y experto en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, informó que el acuerdo está cerrado y que el delantero uruguayo llegaría al conjunto «Che» con un contrato de dos años.

Cavani, de 35 años, ha jugado las dos últimas temporadas en el Manchester United inglés y previamente lo hizo en el Danubio (Uruguay), Palermo y Nápoles (Italia) y París Saint Germain (Francia).

Edinson Cavani, arrived in Valencia ahead of his transfer as announced today morning. Two year deal’s in place. 🦇🇺🇾 #Cavani

Cavani expected to be at Mestalla tonight. pic.twitter.com/xg8ku62A3T

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

