Edinson Cavani durante su participación en la campaña. Foto: Gentileza OPS

Cavani habló sobre salud mental: «Ser fuerte para afrontar ciertas situaciones está bien, lo que no está bien es creerse un superhéroe que puede todo» Publicado el 1 de septiembre de 2022 Escribe Fiorella Rodríguez en Fútbol 1 minuto de lectura El futbolista protagonizó una campaña que lanzó la Organización Panamericana de la Salud. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Edinson Cavani realizó una campaña de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la que habló sobre la importancia de vacunas, salud mental y la familia.

«Yo creo todavía en el amor por la gente, en el amor por el otro» @ECavaniOfficial habla sobre su salud mental y un episodio de mucha ansiedad que tuvo que superar; su postura sobre las vacunas y por qué promueve campañas de salud de @opsoms pic.twitter.com/a798cPERZq

Enfocado en la importancia que tiene para él ayudar a los demás, el delantero de la selección uruguaya hizo énfasis en lo importante que es la salud, consideró que estar sano es algo clave para la vida y que en eso le gusta contribuir.

«Si yo tengo la posibilidad de hacer algo que pueda ayudar a alguien a acercarse a la salud a mi me enorgullece, me deja feliz. Ver la reacción, muchas veces uno siente que tiene muchas cosas para aportar y para dar no solamente dentro de la cancha. Son cosas importantes que te quedan y recordar siempre», sostuvo.

Además del fútbol, donde consideró que siempre ha dado lo mejor de sí, se preguntó: «¿qué otra cosa le puedo dejar a la gente?». «Yo colaboro con OPS para llegar a esa parte de la sociedad más necesitada. La salud es tratar de buscar la mejor forma de vivir, creo que en esta época de pandemia se ha hablado mucho, entonces uno tiene la motivación y las ganas de querer apoyar. Hay que confiar en la gente que ha salvado vidas, que se prepara para protegernos y cuidarnos, confiar en el que sabe», profundizó.

Y además, trató el tema de la salud mental. El futbolista contó que luego de un partido de fútbol que fue clave en su carrera, quedó marcado por un episodio de ansiedad, que lo desestabilizó al punto de no dejarlo dormir.

«Yo me preguntaba ¿por qué?, pero eso te lo puede explicar alguien que esté preparado para explicarte sobre salud mental. Es saber que somos seres humanos como todo el mundo y que podemos tener problemas y sentirnos mal, llorar y perder, y después vamos a ganar. Ser fuerte para afrontar ciertas situaciones está bien, pero no creerse un superhéroe que puede todo, para mi el rol que juega la familia en la cabeza y la salud es fundamental», finalizó.

