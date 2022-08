Cautelan bienes a cabo Ismael Pittí

Entornointeligente.com /

El cabo de la Policía Nacional, Ismael Pittí, enfrenta un proceso millonario por daños y perjuicios, tras acciones legales interpuesta por el abogado Alfredo Vallarino Alemán.

Versión impresa Con este proceso se logró la cautelación de bienes inmuebles, salario y cuentas bancarias, además, de cualquier pago que realice la Contraloría General de la República, incluidos, los pagos por servicios profesionales.

En agosto de 2015, Pittí fue designado en Washigton, Estados Unidos, en un cargo diplomático que es exclusivo para oficiales de rangos superiores, es decir, comisionados y subcomisionados, devengando un salario de 10 mil dólares mensuales.

El hecho se registró luego de que Pittí fuera el testigo protegido en el conocido caso pinchazos seguido al expresidente Ricardo Martinelli.

Para poder ocupar ese cargo, Pittí solicitó una licencia con sueldo en la Policía Nacional, donde se desempeñaba como cabo segundo en ese entonces.

El abogado Vallarino, al ser consultado sobre esta proceso, se limitó a decir que no podía hablar de acciones judiciales en progreso. Además, aseguró que no quería adelantar estrategias sobre el alcance de estas medidas a otras personas»Todos sabemos que él no actuó solo, todo tiene su momento y forma», dijo.

Vallarino también mantiene desde hace más de dos años un secuestro sobre las cuentas de Kenia Porcell la exprocuradora General de la Nación.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com