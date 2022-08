Entornointeligente.com /

Cautela sobre la reforma previsional Publicado el 29 de agosto de 2022 Escribe Marcelo Pereira en Apuntes del día

Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Los partidos oficialistas se toman su tiempo para estudiar el anteproyecto de reforma previsional que les presentó el presidente Luis Lacalle Pou, y se reservan el derecho de plantear modificaciones que todavía no han especificado . Esto es pertinente, porque se trata de una iniciativa compleja y que va a tener consecuencias para varias generaciones, pero también indica que se miran de reojo antes de anunciar posiciones en la materia.

La dinámica de los debates y negociaciones en el sistema partidario será compleja. Todo indica que en el Frente Amplio (FA) hay apreciaciones iniciales distintas, pero la fuerza política coincide en que no tendría sentido acelerar la discusión interna antes de que esté claro el panorama dentro de la coalición de gobierno, y se sepa si este anteproyecto se puede convertir en un proyecto con mayoría parlamentaria. Por motivos obvios, ningún sector frenteamplista tiene mucho interés en adelantar opiniones a favor o en contra de propuestas que quizá sean cambiadas.

A su vez, los partidos oficialistas ni siquiera saben por el momento si lograrán un acuerdo integral. Lo que sí saben es que, si lo alcanzan, seguramente incluirá algunas propuestas de cambio poco populares, como el aumento de la edad mínima de retiro, y nadie está muy apurado por ser el primero en expresar una posición definitiva mientras ese acuerdo no es seguro.

Aun si hubiera un entendimiento, seguramente la gran mayoría de los partidos oficialistas y de sus corrientes internas tienen sumo interés en quedar identificados con la defensa de cambios que mejoren las perspectivas para la población en general o para algunos sectores cuya representación quieren asumir. Así las cosas, ni siquiera el Partido Nacional (PN) se ha pronunciado todavía.

A los efectos de la aprobación en el Parlamento, lo crucial es que se sumen los votos del PN, el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA), pero en este caso no se puede asegurar que los dos primeros vayan a actuar en bloque, sin disidencias internas (los cabildantes integran una estructura con mando mucho más centralizado y suelen tener una sola posición). Si no hubiera apoyo suficiente en el oficialismo, en teoría es posible que se forme una mayoría con votos frenteamplistas, pero esto parece poco probable.

Por el momento, CA no ha tomado posición, más allá de adelantar que no está completamente de acuerdo con el anteproyecto. La Convención Nacional del PC, reunida el sábado, declaró su apoyo al «proceso» de reforma «y a las líneas generales que lo inspiran», pero también señaló que propondrá cambios sobre «muchos detalles y algunos [aspectos] que no son tan detalles», según dijo Julio María Sanguinetti.

El expresidente y secretario general del PC agregó que su partido conversará «con el gobierno» (una manera llamativa de encarar el asunto, ya que los colorados integran el gobierno) para saber si este (digamos, Lacalle Pou) «prefiere que haya una respuesta formal» desde ya o negociar en el Parlamento. Como se ve, hay todavía mucho espacio de maniobra, y nada indica que el panorama vaya a aclararse por completo a corto plazo.

Hasta mañana.

