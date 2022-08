Causa Vialidad: las frases más fuertes de Cristina en su exposición

Entornointeligente.com /

Tras el pedido de la Fiscalía de 12 años de condena más la inhabilitación para ocupar cargos, Cristina Kirchner dejó varias frases en su exposición.

Informate más Cristina habla tras el pedido de 12 años de cárcel Qué dijo Cristina Kirchner sobre la causa Vialidad y obra pública «No se me permite defenderme». «El juicio empezó con esta ficción que armaron». «Los testigos citados por los fiscales colapsaron». «De la misma manera que los fiscales leyeron su guión, pedí leer mi declaración indagatoria, no es la primera vez». «No debería sorprenderme. La sentencia ya estaba escrita, como decía en 2019. Cuando un sistema de justicia permite violar todas las normas y que el juez que se había declarado incompetente (Ercolini) en una denuncia que hizo la entonces diputada Elisa Carrió en 2011». «No solamente no fue probado, se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían, a través de los testimonios de la causa, propuestos por los fiscales». «No está mal esto de mostrar los chats con José López. Está bien porque eso demuestra que los fiscales no trabajan y hacen mal su tarea. Además de mentirosos, no trabajan». «¿Por qué no investigaron el origen del dinero de José López ?». «Hay demasiado material que no vieron los fiscales». «Sorprende que ningún fiscal vio lo del soterramiento del ferrocarril Sarmiento». «Sé que es tedioso, pero esto repercute en la vida de la gente. En definitiva está mucho más cercano de lo que ustedes piensan». «No tengo mensajes de Whatsapp con nadie». Qué dijo Cristina sobre el macrismo y la justicia » Fabián «Pepín» Rodríguez Simón fue quien extorsionó a Alejandra Gils Carbó». «Nos enteramos del sistema de espionaje de la AFI del macrismo contra dirigentes y exfuncionarios, incluso con los abogados de la defensa, intervinieron sus teléfonos cuando hacían las visitas a la cárcel». «Los abrojos era el corazón de la intimidad presidencial». » Pepín es de ustedes, ninguno de nosotros se profugó , nosotros nos quedamos a dar cuenta ante la Justicia. Rodríguez Simón está prófugo hace más de 600 días, ninguno de nosotros hizo eso». «En realidad, la que siente una boluda soy yo».

Qué dijo Cristina sobre el lawfare y los medios «No soy actriz, no tengo tanta experiencia en estudios de televisión como otros dirigentes políticos». Sobre Jorge Capitanich , tras romper la tapa del diario Clarín: «De allí fue expulsado del paraíso de quienes tienen el privilegio de defensa de la prensa». » Clarín y La Nación son las dos naves insignia del lawfare. Nunca cubrieron el juicio y de repente estaban todos los días ahí». «Solo dos medios cubrieron todas las audiencias del juicio: Ámbito Financiero y Página 12»

Noticia en desarrollo.-

