Causa polémica â» Los requisitos de Melisa Rauseo para un marido «me he puesto muy exigente» (+CAPTURA)

La animadora criolla Melisa Rauseo generó revuelo con sus exigencias para volverse a casar con un hombre. La presentadora de televisión venezolana Melisa Rauseo respondió si se volvería a casar nuevamente luego de divorciarse del empresario Manuel Ferreira en 2019, luego de más de 7 años de casados. En este caso, la periodista de espectáculos sorprendió con su respuesta.

Asimismo, Rauseo hizo saber que le encantaría volver a vivir en pareja pero ahora tiene más madurez y ciertas condiciones para su nuevo marido, agregando «Si, me encantaría. Lo único malo es que me he puesto muy exigente. Aunque lo que busco en un hombre se puede resumir en 5 puntos. No casado, Que me quiera, sea caballeroso y detallista, No pichirre porque hombre pichirre no tiene mujer bonita, Culto y de buena conversa, Que yo le guste tanto, que sí me ve 3 veces al día, 4 veces quiera ustedes ya saben».

Finalmente, a pesar de que han pasado más de 3 años desde su separación, Melisa no quiere revivir lo ocurrido en su antiguo matrimonio, donde el empresario le fue infiel y embarazó a otra mujer durante su relación.

