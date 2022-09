Catar está invicta en amistosos antes del Mundial

Entornointeligente.com /

La Selección de Catar lleva una seguidilla de cuatro partidos sin perder en sus amistosos de preparación para la Copa del Mundo , que se desarrollará en su país.

Este viernes 2 de septiembre logró su segunda victoria. Los cataríes derrotaron 0-3 al Cultural y Deportiva Leonesa (Tercera división española).

Además, anteriormente obtuvieron un empate contra Marruecos (2-2) y Jamaica (1-1), y derrotaron a Ghana (1-2).

📄 – Results of the three friendly games played by our 🇶🇦 national team in August to prepare for the World Cup #AlAnnabi pic.twitter.com/QTZikKWfZO

— Qatar Football Association (@QFA_EN) August 26, 2022

Crónica del partido contra Cultural y Deportiva Leonesa Dos penaltis transformados por Moaz Ali encarrilaron el triunfo de la selección de Catar, anfitriona del próximo Campeonato del Mundo 2022, por 0-3 ante la Cultural y Deportiva Leonesa, en el partido con el que se inició la celebración del centenario del equipo local.

La selección anfitriona del próximo mundial no lograba trenzar jugadas de ataque y sus escasas acometidas se estrellaban ante la ordenada defensa culturalista que pasó por escasos problemas.

De hecho, el exjugador del Burgos Medina volvió a dar muestras de su peligrosidad al recortar dentro del área y rematar con la derecha, obligando a la estirada de Yousof Hassan.

Poco antes del descanso llegaría la ocasión más clara en los leoneses con una falta lanzada desde el borde del área por Julen Castañeda que se estrelló en la cruceta con el guardameta catarí ya batido.

La entrada en la segunda parte supuso la modificación en el marcador después de una acción en banda de Pedro Miguel de Correia al que trabó al intentar el recorte Rodri Suárez, transformando la pena máxima el exculturalista y máximo goleador catarí, Moaz Ali.

Sin tiempo para recuperarse llegó otra acción dentro del área leonesa con los mismos protagonistas y el agarrón se saldó con otro penalt i, que transformó de nuevo Ali por el lado contrario al primer lanzamiento.

Con el marcador a favor, el partido se ralentizó hasta el tramo final, con la entrada masiva de jugadores más habituales en las filas culturalistas que pudieron reducir la diferencia con varias acciones peligrosas, aunque fue Catar el que aprovechó una contra para sentenciar con el 0-3 por mediación de Moustafa Tarek.

🏆 @QFA se ha llevado el trofeo tras vencer en el partido inaugural del centenario de la @CyDLeonesa . ¡Enhorabuena! #AúpaCultu #CulturalQatar pic.twitter.com/Ib8isG69LX

— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) September 2, 2022

