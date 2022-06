Catar 2022: ¿cómo se preparan mentalmente los futbolistas para un partido decisivo?

Entornointeligente.com /

Pero, ¿cómo se preparan mentalmente los deportistas frente a un partido? Para Mario Reyes-Bossio, especialista en psicología deportiva y docente investigador de la UPC, el psicólogo deportivo es el encargado de elaborar programas de entrenamiento mental para los deportistas y el equipo de tal manera que se brinden técnicas y estrategias para usarlas en las competencias. Puedes leer: Selección peruana: piden a hinchas usar mascarillas para alentar en lugares aglomerados » La presión, ansiedad y estrés son variables que no podemos eliminarlas, pero sí controlarlas . Es ahí donde radica la diferencia entre unos deportistas y otros. Por ello, algunos tienen mejor control emocional, están más orientados al proceso que al resultado, son resilientes y pueden enfrentar los momentos fuertes de un partido», precisó. Reconocer las emociones Es importante que el futbolista sepa reconocer sus emociones, sus conductas y sus pensamientos. El reconocer lo que siente permitirá poder gestionar mejor la presión con técnicas como respiración, relajación, visualización, entre otras que tendrán que ser guiadas por el especialista. A su vez, deben poner en práctica la disciplina, la constancia, el ser modelos de hábitos y estilos saludables dentro y fuera de las canchas. Entrenamiento mental El entrenamiento mental prepara al deportista para que pueda enfrentar el proceso competitivo. La motivación, la autonomía, la autoeficacia, el liderazgo, la resiliencia, entre otras variables son las que deben tener presente para sostener durante la competencia. Siempre existirá contexto detrás del futbolista como la familia, las amistades, la prensa y las redes sociales que influirán en su proceso deportivo; por ello es primordial entrenar la mente. Preparación post competencia En toda planificación deportiva se contemplan las etapas pre competitivas, competitivas y poscompetitivas. «Los peruanos quieren que esta etapa poscompetitiva del partido frente a Australia sea con un triunfo. Sin embargo, en el caso el resultado no sea favorable, que esperamos no sea así, todo deportista debe saber que en una competencia se gana o se pierde, y si esta vez no toca ganar, se tendrán que evaluar y replantear los objetivos que se propusieron para así enfrentar el próximo proceso», destacó Reyes-Bossio. Puedes leer: Selección peruana: ¿Por qué nos emociona y amamos tanto la canción Contigo Perú? Finalmente, el especialista comenta que esta selección ha hecho renacer la identidad y trabajo en equipo. «Cuando el entrenador refleja consistencia, perseverancia, orienta a sus jugadores a la mejora continua, genera en ellos autonomía, se crean climas motivacionales adecuados. Todo ello es lo que ha formado y desarrollado Ricardo Gareca con los futbolistas peruanos». Más en Andina: #Catar2022 ? ¿Por qué Christian Cueva encarna como nadie al peruano que jamás se rinde? https://t.co/ajzNTjjWom Expertos analizan el renacer de uno de los futbolistas más queridos de cara al Mundial. Por: ? @GarayKar pic.twitter.com/jWaFdhSNaJ

