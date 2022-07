Castillo, un año de gestión y récord de investigaciones por presunta corrupción

Entornointeligente.com /

El presidente de Perú , el izquierdista Pedro Castillo, cumple hoy jueves un año de mandato con un récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción y el pertinaz asedio de un Congreso dominado por la oposición que exige su renuncia.

El panorama evoca la suerte de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra , quienes sobrevivieron a una primera moción de destitución, pero no a una segunda en 2018 y 2020 respectivamente. Hasta ahora Castillo ha sobrevivido a dos intentos de destitución «por incapacidad moral».

Cuando hoy jueves acuda al Congreso para su primer mensaje anual en el día nacional de Perú, hallará un ambiente más crispado.

La reciente decisión de la fiscal de la nación , Patricia Benavides, de abrirle una nueva investigación por «obstrucción a la justicia» al proteger a tres miembros de su entorno prófugos alienta un tercer pedido de destitución.

De momento, Castillo ha capeado el temporal gracias a la fragmentación del Congreso de 130 miembros, que carece de los 87 votos necesarios para separarlo del cargo.

Diversos analistas consultados por la AFP dudan que logre mantenerse en el poder. «A los tres meses era evidente que era un presidente inepto y con una vocación por la corrupción muy grande», dijo el analista Augusto Álvarez Rodrich.

MIRA TAMBIÉN Presidente de Perú, Pedro Castillo, aislado, sin partido e investigado por corrupción La Fiscalía abrió cinco investigaciones contra Castillo , cuatro por casos ocurridos en su gobierno. Las causas contemplan un presunto tráfico de influencias en la compra de combustible por la estatal Petroperú en 2021 y la supuesta obstrucción a la justicia en la destitución de un ministro de Interior.

También un presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares; supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública, y por el plagio en su tesis universitaria.

«No tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor», escribió Castillo en Twitter el 17 de junio.

MIRA TAMBIÉN ¿Llega una nueva ola de izquierda a la región? Esto pronostican nueve expertos, de México a Argentina La fiscalía considera que hay indicios de que Castillo encabeza «una organización criminal» que involucra a su entorno político y familiar.

Sin embargo, no puede llevarlo a tribunales pues tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026.

«El ministerio público es independiente. Ha habido tantos testimonios y acusaciones que parecen estar bien fundados. No creo que estos sean fabricados», dijo el analista Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, con sede en Washington DC. «Esto no es ideológico», estimó. «La corrupción no se limita al presidente y el Congreso también está muy involucrado. Por eso tampoco quieren que lo destituyan. Quieren que esto continúe. Es una especie de equilibrio perverso».

El politólogo Carlos Meléndez , de la universidad chilena Diego Portales, cree que Castillo está aparentemente rodeado de «aventureros y oportunistas que pactan puntualmente para montar negocios indebidos aprovechando su cercanía con el poder».

El martes, el exsecretario de Castillo, Bruno Pacheco, buscado por cargos de corrupción, se entregó a las autoridades en otro golpe a la imagen del presidente.

MIRA TAMBIÉN El presidente Pedro Castillo desafía al Congreso de Perú: rechazó declarar Los peruanos están divididos sobre Castillo, quien canalizó en 2021 un voto de protesta como un rostro nuevo, ajeno a los partidos dominantes, salpicados por la corrupción.

El nivel de desaprobación a Castillo en los sondeos subió a 74%, cuatro puntos más que en junio, según reciente encuesta de Ipsos. El Congreso también salió mal parado: un 79% lo desaprueba.

