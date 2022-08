Castillo afirma que luchará contra «las fuerzas golpistas» por la democracia

Entornointeligente.com /

«Seguimos batallando contra esas fuerzas realistas que en el día de hoy se han convertido en golpistas de la verdadera democracia del país»

El presidente de Perú, Pedro Castillo, aseguró este sábado en el 198 aniversario de la Batalla de Junín, que existen en el país «fuerzas golpistas» contra las que sigue batallando, y que no se va a doblegar frente a ellas.

«Seguimos batallando contra esas fuerzas realistas que en el día de hoy se han convertido en golpistas de la verdadera democracia del país», por la cual «vamos a seguir luchando», dijo Castillo en la ceremonia de homenaje de la gesta de 1824 por la Independencia de Perú.

El mandatario añadió que «esas fuerzas golpistas no tienen el valor y coraje de pedir la vacancia (destitución) en la plaza de un pueblo, sino que lo hacen desde su curul (asiento de los parlamentarios)».

Declaró que en el marco de respeto a la democracia se va a sentir obligado a llevar a cabo «una cruzada nacional por la democracia junto al pueblo peruano para defender la democracia y al pueblo», y recalcó que él viene desde las urnas democráticas.

«No me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando con pasquines, y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo, no lo harán y no lo voy a permitir», aseguró.

REFORMA MINISTERIAL

El presidente se refirió también al cambio de seis ministros a quienes tomó juramento la noche del viernes y que, según dijo, son «profesionales comprometidos con el país»

Una reforma del gabinete con la que, añadió, también se renovó la confianza del primer ministro, Aníbal Torres.

El primer minisitro comunicó este miércoles su renuncia aludiendo «razones personales», pero esta no fue aceptada el viernes por Castillo, por lo que Torres seguirá como primer ministro de Perú.

Tras cumplir un año en el cargo el pasado 28 de julio, Castillo quiso dar «un mensaje de optimismo y esperanza», y se mostró dispuesto para seguir trabajando para mejorar y dar mejores oportunidades a los peruanos.

En este sentido, aseguró que seguirán luchando «contra las amenazas que buscan impedir el anhelo del cambio», y afirmó que renovar la educación, el sistema de salud, la reactivación económica y la puesta en marcha de la Segunda Reforma Agraria son «las tareas inmediatas» que van a asumir.

También saludó a «la hermana República de Colombia», ya que este domingo Gustavo Petro asumirá el cargo de nuevo presidente, ceremonia a la cual Castillo fue invitado, pero a la que no acudirá, puesto que el Congreso de Perú no le autorizó dicho viaje por las investigaciones que el mandatario tiene abiertas por la Fiscalía.

«Desde acá saludo al presidente saliente, Iván Duque, en nombre del país, y al hermano Gustavo Petro, decirle es el momento de la unidad, no solo de los pueblos, sino de América Latina», dijo Castillo.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

