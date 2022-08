¿Castigo para 'Teo'?: Máyer Candelo habló sobre su relación con el delantero

Entornointeligente.com /

Deportivo Cali enfrenta este sábado a Millonarios en el duelo de cierre de la jornada sabatina de la Liga colombiana y dentro de las novedades del equipo ‘verdiblanco’ está la novedad del delantero Teófilo Gutiérrez.

Sin embargo, el técnico Máyer Candelo dialogó con Caracol Radio se refirió a su relación con el barranquillero, despejando las dudas luego de que no fuera tenido en cuenta para el último compromiso frente a Envigado.

«No ha pasado nada. Hay una disciplina y un orden de trabajo, donde los jugadores tienen que respetarla, son las condiciones que hemos puesto para que todo marche bonito, eso ha sido lo que se ha manejado desde que llegué», comentó Máyer.

Igualmente Candelo confirmó horas antes que: «Teófilo Gutiérrez no va ser titular hoy, estará entre los suplentes esperando su chance».

Pero el técnico del Deportivo Cali aclaró que no hay ningún castigo sobre Gutiérrez Roncancio: «Yo no castigo a nadie, no soy el papá de ellos. Solo soy el entrenador donde hay una disciplina que hay que respetar, un orden de vida que hay que llevar mi idea es que se cumpla todo lo pactado, de ellos hacia mí y del cuerpo técnico hacia ellos».

LINK ORIGINAL: El Pais

