Caster Semenya eliminada en la primera serie de los 5.000 metros de Eugene

En su regreso a un Mundial de atletismo tras cinco años de ausencia, la surafricana Caster Semenya quedó eliminada el miércoles en la primera serie de clasificación de los 5.000 metros de Eugene-2022.

La mexicana Laura Galván, la argentina Florencia Borelli y las hermanas venezolanas Edymar y Joselyn Brea tampoco pudieron avanzar a la final del sábado en Eugene (Estados Unidos).

Semenya, triple campeona mundial y doble olímpica en los 800 metros, cambió de disciplina en Eugene para eludir las normas de elegibilidad por niveles de testosterona que imperan para sus pruebas predilectas.

Aplaudida en la presentación por los pocos miles de aficionados presentes en el Hayward Field, Semenya trató al inicio de la carrera de mantenerse cerca de la cabeza pero antes del ecuador ya se había descolgado totalmente.

La surafricana, de 31 años de edad, finalizó en el 13º lugar con un tiempo de 15 minutos y 46.12 segundos.

«Hacía mucho calor, no pude seguir el ritmo, he intentado aguantar todo lo que he podido. Pero esto es parte del juego», declaró Semenya.

«Es genial poder correr aquí. El simple hecho de poder terminar los 5.000 metros, para mí es una bendición», afirmó. «Estoy aprendiendo y dispuesta a aprender aún más».

Debido a una normativa que impera desde 2019, Semenya no está autorizada a participar en las pruebas internacionales que van de 400 metros a la milla (1.609 m) sin tomar un tratamiento que permita hacer bajar su tasa de testosterona, una condición que ella no acepta.

