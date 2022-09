Castelo de Balmoral: o que é e onde fica o local em que Rainha Elizabeth II está sob cuidados médicos

Entornointeligente.com /

1 de 6 Castelo de Balmoral — Foto: Reprodução/Balmoral Castle & Estate Castelo de Balmoral — Foto: Reprodução/Balmoral Castle & Estate

A rainha Elizabeth II do Reino Unido está sob supervisão médica em uma de suas propriedades favoritas, o Castelo de Balmoral, na Escócia . Parte dos membros da família real, como o príncipe Charles – herdeiro do trono – está reunida no local .

No último dia 6, a monarca chegou a empossar a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, na propriedade, algo que nunca havia ocorrido . A monarca sempre fez esse ritual no Palácio de Buckingham, mas, por problemas de saúde, escolheu permanecer em Balmoral.

O castelo fica no condado de Aberdeenshire, no vale do rio Dee, a 282 metros acima do nível do mar. O clima no inverno é rigoroso, podendo alcançar temperaturas negativas de até -27ºC.

2 de 6 Localização do Castelo de Balmoral — Foto: Arte/g1 Localização do Castelo de Balmoral — Foto: Arte/g1

O castelo foi adquirido pela rainha Vitória em 1852, e, desde então, tem sido a residência particular da família real britânica na Escócia.

A rainha e sua família costumam passar o verão no local, que abre ao público entre abril e julho, momento em que os turistas podem visitar o salão de baile e os diversos jardins do castelo, que conta com parques e bosques, jardins aquáticos e até uma horta.

3 de 6 Castelo de Balmoral — Foto: Twitter/Balmoral Castle & Estate Castelo de Balmoral — Foto: Twitter/Balmoral Castle & Estate

História

O Castelo de Balmoral foi mencionado pela primeira vez em documentos históricos no século 15. A propriedade foi residência de várias famílias nobres até ser adquirido pela rainha Vitória e o seu esposo, o príncipe Albert.

O casal real fez a sua primeira visita a Balmoral em 1848 e diversas melhorias foram feitas até a aquisição da propriedade em 1852.

Mesmo após a compra, a família Real demoliu boa parte da estrutura, pois o príncipe Albert considerava o castelo pequeno para atender a realeza. Então ele ordenou que fossem feitas diversas reformas. Mesmo após a sua morte, em 1861, a rainha Vitória continuou visitando o castelo todos os anos.

4 de 6 Rainha Elizabeth II recebeu a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, no castelo de Balmoral na Escócia, no dia 6 de setembro. — Foto: Jane Barlow/Divulgação via AP Rainha Elizabeth II recebeu a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, no castelo de Balmoral na Escócia, no dia 6 de setembro. — Foto: Jane Barlow/Divulgação via AP

A Casa do Jardim, ao sul do castelo, era onde a rainha Vitória costumava tomar o seu café da manhã, ler jornais e escrever diários.

A monarca morreu em 1901 e, desde então, sucessivas gerações da família real continuaram frequentando Balmoral com regularidade.

Arquitetura e jardins

Com acabamento em granito branco, o edifício tem uma arquitetura conhecida como «baronial escocesa» e está repleto de estátuas e monumentos para comemorar datas importantes na vida da família real, informa o órgão público escocês Historical Environment Scotland.

Na área externa, mais especificamente no jardim oeste, há plantações de rosas, lavanda e samambaias, que ficam próximas de estátuas de veados. Já o jardim localizado no Leste concentra vegetais que são consumidos no castelo.

5 de 6 Castelo de Balmoral — Foto: Facebook/Balmoral Castle & Estate Castelo de Balmoral — Foto: Facebook/Balmoral Castle & Estate

6 de 6 Rainha Elizabeth II no pônei Balmoral Fern no Reino Unido, em foto divulgada neste domingo (31). — Foto: Steve Parsons/Pool via Reuters Rainha Elizabeth II no pônei Balmoral Fern no Reino Unido, em foto divulgada neste domingo (31). — Foto: Steve Parsons/Pool via Reuters

