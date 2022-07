Castellanos, la «reina» venezolana con la que Manchester City busca su primera corona europea

Entornointeligente.com /

Armenia, Colombia.- En la danza de los millones del Manchester City, que invierte fortunas para ganar su primera corona europea, una venezolana baila al son de goles: Deyna Castellanos, la delantera que conduce a su selección en la Copa América femenina.

Justo antes de llegar a Colombia para disputar el torneo continental con la Vinotinto, Castellanos, de 23 años, firmó un contrato con las Citizens hasta 2025, procedente del Atlético de Madrid, destacó AFP.

En la ciudad colombiana de Armenia exhibió su velocidad y técnica. Anotó el gol decisivo en el triunfo ante Uruguay, repitió frente a Perú y el domingo afilará sus armas contra Chile, con quien disputará un puesto en la repesca al Mundial de 2023.

El arco y flecha imaginarios apuntando en alto que recrea en cada celebración de gol retratan su ambición: Castellanos, conocida como «Queen» (Reina), es la carta del Manchester City para buscar su primera Liga de Campeones de Europa.

Lo primero que haré al terminar la Copa será «regresarme a España (y) terminar la mudanza porque tengo que ir a iniciar mi nueva etapa en el Manchester City», comentó Castellanos al canal de Youtube FutFemPro.

El Balón de Oro del Mundial Sub-17 de 2014 y máxima goleadora del mismo evento en 2016, además de una nominación al premio Puskas como autora del mejor gol del año (2017), enriquecen su palmarés.

De las aulas al estrellato

La historia de Castellanos con la pelota germinó en Venezuela, de donde se tuvo que ir prematuramente ante la falta de desarrollo del fútbol femenino, y floreció en el deporte universitario de Estados Unidos.

En su natal Maracay, en el Caribe venezolano, jugó con niños hasta los 16 años. El roce con los varones, dice, forjaron su físico y velocidad a costo de ser derribada con vehemencia por aquellos celosos de su talento.

En 2016 ganó una beca para estudiar periodismo en Estados Unidos. Allí jugó con mujeres en un torneo de alto nivel. En Venezuela hoy en día la liga profesional tambalea entre la falta de apoyo y un tímido profesionalismo.

La Universidad Estatal de Florida le abrió la puerta de sus aulas y el Florida State Seminoles un espacio en su camerino.

A sus 18 años, sin ser profesional, la FIFA la nominó a los premios The Best. Fichó por el Atlético de Madrid en 2020.

Tres temporadas y 26 goles después, arribó a un Manchester City ansioso de un título europeo con el equipo masculino y el femenino.

Del «bluesky», vigente campeón de la Copa de la Liga Femenina, la conquistó «la forma como juegan».

«Es un estilo (de juego) hermoso… me puedo sentir muy bien en este equipo y tambien será un equipo que me pondrá retos, me hará aprender», dijo al canal de Youtube del City en su presentación, el 3 de junio.

Su salto a la élite del fútbol no es ususal en Sudamérica. De las 230 futbolistas que juegan la Copa, apenas seis estarán en el mayor torneo de clubes del Viejo Continente: la Reina con el City, la venezolana Gabriela García y la colombiana Manuel Vanegas con el Real Sociedad, la portera chilena Christine Endler con el Olimpique de Lyon y las brasileñas Luana Bertolucci (PSG) y Rafaelle (Arsenal).

«Haré todo lo posible por ganar todos los trofeos por los que compitamos», sentenció Castellanos.

