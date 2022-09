Casper Ruud é o primeiro finalista do US Open depois de bater Khachanov

Entornointeligente.com /

O tenista norueguês Casper Ruud, número sete mundial, confirmou esta sexta-feira o seu favoritismo diante do russo Karen Khachanov, qualificando-se para a final do Open dos Estados Unidos com um triunfo em quatro sets nas meias-finais.

Finalista derrotado em Roland Garros, Ruud apurou-se para a sua segunda final de um torneio do Grand Slam, ao derrotar o 31.º jogador mundial com os parciais de 7-6 (7-5), 6-2, 5-7 e 6-2, em duas horas e 59 minutos.

O norueguês de 23 anos, que se mantém na corrida pelo número um mundial, aguarda agora o desfecho do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz, quarto classificado da hierarquia ATP, e o norte-americano Frances Tiafoe (26.º) para conhecer o seu adversário na final do major nova-iorquino.

