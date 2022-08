Casos de viruela símica en EE.UU. se triplican durante 15 días

Entornointeligente.com /

Los casos de viruela símica en Estados Unidos (EE.UU.) se triplicaron en solo 15 días, así lo demostraron los datos de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

CDC expuso que este lunes se registraron en el país 1.424 casos, la cifra más alta en una sola jornada desde el inicio del brote.

Hasta este lunes, EE.UU. era el país con el mayor número de pacientes confirmados de viruela símica en el mundo con 8.934, cifra que debe haberse incrementado debido a la falta de realización de pruebas de detección.

— CDC (@CDCgov) August 8, 2022 Hasta la fecha, en EE.UU. tiene cerca del 30 por ciento del total de casos del mundo, más de 30.189 y los expertos vaticinan un empeoramiento en los números debido al inicio del nuevo curso escolar.

En mayo de este año, Estados Unidos registró el primer caso de viruela símica relacionada con el reciente brote de la enfermedad que afecta decenas de países de todos los continentes.

Al mismo tiempo, el CDC recomiendan la vacunación contra la afección a las personas que se hayan relacionado con pacientes contagiados con la viruela del mono, así como a quienes tengan un mayor riesgo de exponerse a la enfermedad.

Asimismo, la pasada semana, la directora de estos entes, Rochelle Walensky aseveró que se calcula que al menos 1.700.000 de hombres tuvieron relaciones sexuales con hombres en el país, y estos son quiénes estadísticamente muestran mayor riesgo a ser contagiados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó que el primer brote de viruela del simio fuera de África se registró en 2003 en EE.UU. y estuvo relacionado entonces con perros de las praderas infectados, los cuales habían tenido contacto con ratas de Gambia y lirones enanos africanos importados desde Ghana.

