Casos de VIF se incrementaron un 9%: Expertos apuntan a efecto pandemia y percepción de impunidad como causantes

Este martes, Carabineros de Chile informó que, entre el 1 de enero y el 31 de julio, 62.079 casos de violencia intrafamiliar (VIF) fueron recibidos por la institución a nivel nacional, lo que significa un aumento del 9% en comparación al mismo periodo de 2021.

Estos más de 62 mil casos se desglosan en 51.889 denuncias formales recibidas y en 10.190 detenciones por causas vigentes. En ese sentido, desde la institución dieron cuentas que, entre enero y julio, un total de 12.135 personas fueron aprehendidas por cometer agresiones en contra de su pareja.

Otro dato que generó preocupación en Carabineros es que, 12 comunas de la Región Metropolitana concentran al 53% del total de detenidos por VIF: Santiago, Puente Alto, Maipú, Pudahuel, La Florida, Peñalolén, San Bernardo, Estación Central, Quinta Normal, La Pintana, Melipilla y Colina.

Frente a este aumento de los casos de VIF, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, explicó que el incremento puede tener explicación en la emergencia sanitaria y en las restricciones de movilidad que existían en 2021, año utilizado como comparación.

«Recordemos que la comparación se realiza respecto al 2021, cuando todavía estamos en pandemia, periodo en que, si bien la violencia se incrementó, las denuncias formales contra los agresores disminuyeron por las razones que conocemos: el aislamiento, la cuarentena», señaló.

No obstante, enfatizó en que el ministerio, «junto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género estamos trabajando en coordinación con Carabineros para que, a través de las capacitaciones que reciben desde nuestro servicio, puedan contar con las herramientas para enfrentar de la mejor manera posible los casos de violencia , para que puedan tener una primera respuesta efectiva y una debida diligencia».

«Hay una percepción general de que las cifras nunca bajan, pero hemos avanzado en concientizar, por lo tanto, cada vez más mujeres denuncian. Lo que esperamos, a través de este proyecto de ley y de este trabajo con Carabineros, es poder acompañar más porque sabemos que las mujeres necesitan apoyo para poder denunciar, para poder sostener el juicio y para luego poder superar la situación de violencia y continuar con autonomía sus vidas», aseveró.

¿Efecto pandemia o momento país de violencia?

En línea con lo explicado por la ministra Orellana, el director ejecutivo de fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, sostuvo a Emol que «evidentemente, la pandemia tiene efectos en la convivencia muy profundos y que pueden tener correlación con la violencia intrafamiliar y la violencia de género, pero hay que tener mucho cuidado en las estadísticas que uno usa».

En ese contexto, el experto refuerza la idea de que hay que tener precaución a la hora de comparar los datos con el 2021 e incluso con el 2020, pues al haber estado en un escenario con restricciones de movilidad y en cuarentena, eso pudo haber influido en la baja de las denuncias registrada en esos periodos.

«La violencia intrafamiliar, por ejemplo, durante el periodo de pandemia también tuvo impactos por la misma convivencia, por estar más encerrados, también tuvo efectos porque se pensaba que las víctimas tenían menos posibilidades de denunciar, porque estaban permanentemente con el victimario bajo el mismo techo. Había menos posibilidad de denuncia y eso también puede hacer que, aparentemente, bajen estos delitos», plantea.

62.079 casos de violencia intrafamiliar (VIF) recibió Carabineros entre el 1 de enero y el 31 de julio. «Es natural que pase que, en el 2022, vamos a encontramos con diferencias muy importantes en todas las estadísticas con respecto a lo que tuvimos en el periodo de pandemia, porque estamos saliendo de ahí. Entonces, es muy probablemente que tengamos muchos delitos de vía pública, que tengamos más delito al interior de las viviendas y lo mismo nos va a pasar con la violencia de género y la violencia intrafamiliar» , agrega.

Sin embargo, Johnson afirma que es importante «tratar de disminuir la cifra negra al máximo posible», para «poder resolver los problemas de la violencia de género y la violencia intrafamiliar», pues al tener una baja denuncia por estos delitos, no es posible conocer realmente el escenario y cuántos son los números concretos de víctimas que sufren agresiones por parte de su conviviente o ex pareja.

Por su parte, la investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana, sostiene que el aumento de los casos de violencia intrafamilar puede deberse al momento país que vive Chile, respecto a la inseguridad y a los delitos. Además, plantea que a lo anterior se suma la percepción de impunidad que existe ante los diversos crímenes, lo que podría también derivar en el alza de las agresiones al interior de los hogares.

«En general hoy día estamos siendo informados de delitos que ya conocíamos como, por ejemplo, las personas que siguen a las personas que retiran dinero del banco, los marcan y los asaltan. Hemos visto mucho más visible las encerronas y los portonazos. Hoy día estamos en un contexto de inseguridad donde estamos viendo un avance del delito», explica.

«Si lo vemos desde el panorama de los delitos que ya conocíamos, también puede estar asociado a esta sensación de impunidad, pero desde el punto de vista del delincuente tiene un incentivo para cometer el delito, porque puede no quedar detenido si no se logra comprobar o detener», añade.

En ese sentido, Lizana comenta que el aumento de los casos de VIF «puede ser parte del panorama general que hemos visto en temas de seguridad», pues «los números nos muestran que Chile está más violento, y eso puede ser un factor adicional al momento de tener un contexto de violencia intrafamiliar».

No obstante, también explica que las agresiones entre convivientes o ex parejas «no necesariamente está dado netamente por factores de seguridad, puede estar dado por contextos de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad económica. Hay muchos otros factores que, si bien inciden en el tema de seguridad, no son factores propiamente de seguridad, pero que sí van generando un clima de dificultad que pueden terminar en hechos violentos, sobre todo si hemos visto que la violencia aumenta».

Alcaldes expresan preocupación: medidas de mitigación

Ante los datos entregados por Carabineros, Emol conversó con algunos de los alcaldes de las doce comunas de la Región Metropolitana que concentran al 53% de los detenidos por violencia intrafamiliar. Bajo ese contexto, los jefes comunales expresaron preocupación por los números y dieron cuentas de qué acciones están tomando los municipios para sumar al trabajo de Carabineros, y al mismo tiempo, para colaborar en paralelo.

Al respecto, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, afirmó que «siempre ha sido preocupante constatar la alta prevalencia de casos de violencia intrafamiliar en La Pintana, pero también es positivo saber que Carabineros está haciendo su trabajo y deteniendo a los agresores».

«Nuestro municipio cuenta con el programa Alerta Mujer, que coordina a nuestra Red de Protección Comunitaria, la Corte de Apelaciones de San Miguel, la Fiscalía Metropolitana Sur y Carabineros, para auxiliar a las víctimas de VIF que se encuentran con medidas de protección y que cuentan con un dispositivo especial para pedir auxilio, en caso de que esas medidas sean quebrantadas por los victimarios», puntualizó

En tanto, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, aseguró que en el municipio «trabajamos activamente para apoyar a Carabineros ante denuncias de violencia intrafamiliar. Junto con ello, contamos con nuestra Defensoría de Víctimas que tiene un enfoque preventivo, comunitario y de género, una defensoría que tiene apoyo psicológico y también jurídico para poder apoyar, en este caso, a mujeres víctimas de violencia. Junto con ellos también hemos generado un proceso de capacitación».

A lo anterior se suma el convenio realizado entre el municipio y la Fiscalía Centro Norte «para el sector de la 4°Comisaría que es el que ha tenido mayores denuncias de violencia intrafamiliar, para poder acompañar con patrullaje preventivos , con acompañamiento a aquellas mujeres que se encuentran con medidas cautelares. Vamos a seguir trabajando para erradicar la violencia de género en todos los espacios».

Con una mirada más crítica, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, indicó que «los planes especiales de Carabineros han sido exitosos en aumentar el número de detenidos. Lo anterior eso sí, solo puede atribuirse a un aumento de eficacia, aunque no necesariamente a una mayor eficiencia».

En ese sentido, la jefa comunal hizo énfasis en «la relevancia que la gestión municipal le concede a la sensibilización, tratamiento y atención de las violencias contra las mujeres, la eficiencia también es un indicador a considerar, es por esto que en los últimos meses la provisión de dispositivos SOS Mujer (mecanismos de alerta) ha alcanzado cifras históricas. De esta forma, los elementos para la prevención de nuevas violencias contra las mujeres están donde más se necesitan y con una respuesta oportuna y de calidad».

Finalmente, Leitao explicó que el «trabajo interinstitucional que se concreta tanto en el plan comunal de seguridad como en el plan local para el abordaje de la víctima, permiten explicar en alguna medida el aumento de los detenidos por VIF y de esta forma evitar revictimizaciones».

«Con absoluta preocupación y dolor, vemos las cifras de delitos y detenidos en violencia intrafamiliar (VIF) en Quinta Normal, que por lo demás, es el principal delito en nuestra comuna. Desde el municipio no tenemos el control policial, son facultades únicas de Carabineros y PDI, por lo tanto, desde que asumimos estamos trabajamos fuertemente en acciones preventivas y comunitarias, teniendo una relación directa con Carabineros, dando orientaciones legales a las vecinas que han sufrido delitos de VIF a través de nuestra dirección jurídica y creamos también en esta gestión la Dirección de Seguridad», dice por su parte, Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal.

Pese a estas acciones, la jefa comunal recalca que «no contamos con las herramientas suficientes y sabemos que muchas veces las policías no llegan al momento de enfrentar estos delitos. Quinta Normal no tiene una dotación proporcional a sus habitantes como lo tienen las comunas del sector oriente que cuentan con más de 400 carabineros, acá tenemos menos de 100 para 150.000 habitantes».

Por ello, Delfino asevera que desde el municipio están generando otras medidas y acciones para ir en apoyo ante las denuncias de estos casos. «Estamos tomando acciones preventivas y prontamente implementaremos un sistema de asistencia remota para víctimas de VIF, a cargo de nuestra nueva Dirección de Seguridad Pública. Se trata de un dispositivo más cercano y más a la mano, que puedan tener las mujeres para casos de violencia, y así podamos realizar la comunicación inmediata del delito a las policías».

Ante las preocupantes cifras, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, señaló que la municipalidad «ha dedicado esfuerzos, equipo multidisciplinario y recursos para abordar el tema de la violencia intrafamiliar, como es el caso del convenio que firmamos en 2018 con la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente para proteger a las víctimas con riesgo alto/vital».

«La violencia intrafamiliar es una triste realidad en nuestro país, que lamentablemente se incrementó durante la pandemia en nuestra comuna, y además está asociado en más de un 50% al consumo de alcohol», lamentó el jefe comunal. Por ello, puntualizó que «en La Florida apoyamos diariamente a mujeres que viven o hayan vivido violencia en contexto de sus relaciones de pareja, a través de intervenciones psicosociales, educativas y jurídicas, que realizamos a través de nuestro Centro de la Mujer».

«También generamos acciones de prevención en la comunidad, articulamos redes de apoyo y coordinamos intersectorialmente nuestra respuesta y atención. Vamos a seguir impulsando espacios de diálogo y reflexión entre nuestros vecinos, ya que lo principal tiene que ver con la acción de denunciar y, posteriormente, trabajar en la transformación cultural de nuevos hábitos en materia de género. Sólo durante lo que va de 2022, el Centro de la Mujer de La Florida ha orientado, apoyado legal y psicosocialmente, a más de 400 mujeres» , informó.

En línea con los otros alcaldes, el jefe comunal de San Bernardo, Christopher White, mencionó que «estamos bastante preocupados por el aumento de esta cifra, porque además sabemos, por lo que hemos podido pesquisar en el territorio, que hay mucha gente que no hace la denuncia de manera formal. Por lo tanto, sabemos que hay una cifra negra que no está reflejada en ningún informe, por lo tanto, cuando vemos que las cifras objetivas que hay aumentan, obviamente el fenómeno está mucho más aumentado de lo que podemos conversar».

A lo anterior, y acorde con la autoridad, se suma que los efectivos policiales no alcanzan para proporcionar un servicio adecuado en estos casos. «Por el sensacionalismo de los temas delictuales que actualmente ocurren, la fuerza de Carabineros se va a concentrar en el tema de las encerronas, portonazos, patrullajes, pero la preocupación nuestra es que cuando ocurre un delito de violencia intrafamiliar necesitamos acudir al territorio con Carabineros» .

Por ello, la estrategia del Municipio de San Bernardo consiste en acudir «con trabajadores sociales para el acompañamiento de las víctimas, pero hemos dispuesto como estrategia a nuestros vehículos de seguridad ciudadana en la lógica de patrullas mixtas. En ellas va un carabinero con un funcionario municipal para, de esa manera, que los pocos vehículos de Carabineros que tenemos poder utilizarlos para poder hacer las denuncias, objetivizar las cifras y poder acompañar a las víctimas».

A su vez, «desde la Oficina de la Mujer existe un acompañamiento una vez que son detectados los casos y, en ese sentido, a propósito de lo que diga el tribunal, acompañamos a las víctimas en lo que es el traslado de las residencias donde están siendo amenazas estas personas para que puedan tener un poco de tranquilidad. Estamos colaborando desde la Dirección de Seguridad en la creación de una oficina que aún no está en marcha, pero que debiese de estar a fines de agosto», adelantó.

