Caso Tancos: Coronel da GNR detido no aeroporto de Lisboa

O coronel Taciano Alfredo Teixeira foi detido na manhã no âmbito da investigação ao furto de armas nos paióis de Tancos, em junho de 2017. Ao DN fonte oficial da GNR adiantou que o militar foi presente ao juiz para ser ouvido, aguardando-se as medidas de coação.

O responsável pela investigação criminal da Guarda na altura do furto regressava a Portugal depois de uma missão na República Centro Africana – onde coordenava uma missão das Nações Unidas – e é agora o 25.º arguido nesta investigação.

O JN recorda que o oficial era, à data do furto do armamento, diretor da estrutura de investigação criminal e é suspeito de ter autorizado participação da Guarda na encenação para a recuperação do arsenal de guerra, através dos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé.

