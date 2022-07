Caso Pedro Abrunhosa. MNE português envia nota à embaixada russa a repudiar «tom e conteúdo»

Entornointeligente.com /

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou, esta sexta-feira, que remeteu um comunicado à Embaixada da Rússia em Portugal a repudiar o «tom e conteúdo» da nota que escreveu para o músico Pedro Abrunhosa devido às declarações que fez durante um concerto em Águeda, no início do mês.

«Foi transmitida à embaixada da Federação Russa, através dos canais diplomáticos, o repúdio pelo tom e conteúdo do comunicado da embaixada relativo ao concerto do músico Pedro Abrunhosa», afirmou uma fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros à agência Lusa.

A mesma fonte do ministério comandado por João Gomes Cravinho notou também que foi vincado à embaixada russa o «valor inalienável» que a «liberdade de expressão, com particular ênfase no domínio cultural e artística» tem em Portugal.

Esta nota surge após Pedro Abrunhosa pedir um «posicionamento do Governo português» em relação à «intimidação» de que o cantor diz ter sido alvo por parte da Embaixada da Rússia em Portugal.

