Caso Mario Castaño: El abogado defensor aseguró que el senador «no prenderá el ventilador»

El senador Liberal Mario Alberto Castaño, detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, al someterse a una sentencia anticipada como se lo hizo saber este martes a la Corte Suprema de Justicia, no está buscando ningún tipo de beneficios por delatar a otras personas y su único interés es resolver su situación jurídica, aclaró Aristides Betancurt Ciuffetelli, abogado del equipo de defensa.

Dijo que con la decisión de someterse a sentencia anticipada, Mario Castaño quiere evitar un desgaste no solo personal, sino también del aparato judicial, al que le debe todo el respeto y acatamiento, y está consciente además de la situación por la que está atravesando.

«Yo no creo que el doctor Mario, y de acuerdo con lo que hemos hablado, esté en esa posición, no, porque él no está buscando ningún tipo de beneficios por delación, tal y como ocurre en algunos estados americanos donde la delación es premial. En Colombia puede ocurrir algo similar, pero el senador se reservará muchas cosas y solamente responderá por los hechos que supuestamente se le sindican , pero una vez inicien los diálogos con la Corte Suprema de Justicia», indicó el abogado penalista.

Agregó que el equipo que asesora jurídicamente a Mario Alberto Castaño Pérez, encabezado por el exvicefiscal, José Fernando Perdomo planteó la posibilidad del sometimiento a sentencia anticipada; sin embargo, hay que esperara que a través de unos diálogos se establezca si efectivamente se llega a esa instancia de sentencia anticipada en común acuerdo con la Corte Suprema de Justicia.

Aclaró que ya ese máximo órgano de la justicia penal, se pronunció a través de un trino en el que dice que se suspenderá la investigación a Mario Castaño, para poder iniciar el trámite de esta nueva etapa solicitada por la defensa del congresista.

Betancurt Ciuffetelli explicó que cuando una persona investigada se somete a sentencia anticipada tiene entre otros alcances que no se desgasta el aparato judicial y que los mismos indagados ante tantas presiones, señalamientos, acusaciones e imposiciones de distintas conductas delictivas y en pro de terminar un proceso que es tan dispendioso, decide acercarse a esa norma jurídica como es la sentencia anticipada.

«En la sentencia anticipada se adelantan unos diálogos, unos acuerdos para evaluar hasta dónde se puede llegar y de ahí se toma la decisión si se acoge a sentencia anticipada o no», indicó.

Al preguntársele al abogado Aristides Betancurt Ciuffetelli sobre cuál es el estado anímico hoy de Mario Castaño, después de casi tres meses de detención carcelaria, dijo que «la situación en un centro carcelario es muy difícil, pero que a él le han respetado la dignidad humana, ha recibido un buen trato y en el caso particular de La Picota, donde se dicen tantas cosas, hay respeto de la guardia, no solo del senador, sino también de los otros procesados y en este sentido el doctor Mario Castaño ha entendido su situación, lo que está viviendo, tiene fortaleza para afrontar este proceso y resolver su caso ante la sociedad y ante el mismo estado colombiano».

