Caso Las Londras: Fiscalía pide revocar las medidas sustitutivas de Paulino Camacho

El Ministerio Público solicitó este miércoles, ante la autoridad judicial, la solicitud de revocatoria de las medidas sustitutivas con las que se favoreció a Paulino Camacho, uno de los dos implicados en el secuestro de periodistas, policías y civiles, en la estancia Las Londras en Santa Cruz. El fiscal departamental, Roger Mariaca, hizo conocer la decisión con base en los antecedentes o indicios que presentaron los periodistas, efectivos del orden y civiles que estuvieron en aquel hecho ocurrido en octubre del año pasado y que hasta la fecha no logra ser esclarecido. «La Fiscalía ha librado órdenes de aprehensión y (los acusados) han sido detenidos preventivamente, pero el que ha ordenado que se defiendan en libertado es el Órgano Judicial», manifestó el fiscal Mariaca. El 22 de junio, el juez de Ascensión de Guarayos, Roberto Cruz Hurtado, benefició con la detención domiciliaria al implicado en el caso sin escolta, con la presentación de dos garantes y además se dispuso su arraigo. Cinco días después, el mismo juez determinó similar situación para Ever Sixto C. S.. Paulino C. V. fue identificado como una de las personas que portaba un arma de fuego con la que apuntó a un grupo de periodistas el 28 de octubre de 2021 en la estancia Las Londras, ubicada en la provincia Guarayos de Santa Cruz. El proceso que enfrenta el imputado es por la presunta comisión de los delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia, porte o portación ilícita de arma de fuego y amenaza.

