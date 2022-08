Caso Iván Márquez | Fuentes aseguran que se encuentra en coma

Entornointeligente.com /

Andreína Vies.- De acuerdo a una reseña realizada por Infobae, se conoció que el jefe de la disidencia Segunda Marquetalia , alias Iván Márquez no está muerto , mas se encuentra en un estado de salud grave.

Fuentes de la inteligencia de Colombia, detallaron que Márquez habría perdido varios dedos, y que además estaría en un estado de inconsciencia debido a un golpe que sufrió en la cabeza durante el atentado.

Las mismas fuentes, relataron al medio El Tiempo que presuntamente Iván Márquez está en una unidad de cuidados intensivos (UCI) con un trauma en el cerebro. Agregaron que este se encuentra custodiado bajo un fuerte esquema de seguridad para que no escape, no obstante, dicen que está en coma y por ende, no puede moverse.

Dichas versiones, ha sido mencionada por el presidente de Colombia, Iván Duque durante una entrevista registrada este fin de semana, en la que expresó: » Algunas fuentes aseguran que murió en un acto confuso en Venezuela. Otras dicen que está en un hospital en muy grave estado de salud, prácticamente en estado vegetativo».

En esta misma línea, el mandatario colombiano celebró que se han registrado bajas dentro de las filas de los disidentes de las Farc.

