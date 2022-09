Caso de viruela del mono en HK no representa una amenaza comunitaria

Entornointeligente.com /

Los casos importados de viruela del mono no sorprenden y representan una mínima amenaza pública siempre que se eviten las infecciones en grupos de alto riesgo y haya una estricta cuarentena aduanera, dijeron los expertos en referencia al primer caso del virus en la Región Administrativa Especial de Hong Kong en momentos en que la ciudad se prepara para reanudar los viajes con la parte continental de China.

El paciente es un hombre de 30 años, procedente de Filipinas, reportaron las autoridades locales el martes. El sujeto presentó síntomas durante la cuarentena en un hotel, añadieron. Así también, viajó a Estados Unidos y Canadá entre el 2 de agosto y el 2 de septiembre.

La viruela del mono es una enfermedad viral que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria mundial el 23 de julio.

La agencia lleva registrados más de 50.000 casos y 16 muertes desde el inicio del brote en mayo, más del 95 % de los primeros entre hombres que han mantenido relaciones homosexuales y una edad promedio de 36 años, según una nota de la OMS del 2 de septiembre.

Mientras Hong Kong discute con la provincia de Guangdong, en el sur de China, los detalles de la reanudación de viajes transfronterizos, existe el temor sobre si el mal resultaría en un brote en la región para luego pasar a la parte continental de China.

Lam Wilson, vicepresidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Hong Kong, declaró a los medios el miércoles que la epidemia de la viruela del simio en algunos países está bajando de intensidad por lo que incluso si Hong Kong relaja las restricciones de viaje, la posibilidad de un contagio a gran escala en la ciudad es muy bajo.

El número de casos a nivel mundial retrocedió en un 21 % en la semana del 15 de agosto, revirtiendo la tendencia alcista de un mes, informaron los medios, citando un informe de la OMS publicado el 25 de agosto.

Ho Pak-leung, jefe de la Rama de Control de Infecciones de la Universidad de Hong Kong y profesor asociado del departamento de Microbiología, coincidió con Lam y anotó que el virus requiere contacto muy cercano con la piel y las relaciones sociales normales incluso entre pacientes y sus familiares suponen un riesgo bajo de propagación.

Su grado de infección es mínimo y la posibilidad de transmisión comunitaria es pequeña. Solo las personas identificadas como contactos cercanos de pacientes deben vacunarse. Los hombres también podrían considerar hacerlo después de intimar con otros de su mismo sexo. Otros adultos y niños no lo requieren, apuntó Ho, citado por la prensa local.

El virus de la viruela del simio se transmite a los humanos a través del contacto cercano con un animal o un infectado, gotitas u objetos contaminados. Además, pasa de una madre al bebé a través de la placenta y no se puede descartar la transmisión sexual, según las pautas de diagnóstico y tratamiento emitidas por las autoridades sanitarias chinas en junio.

Los síntomas típicos incluyen sarpullido, fiebre, escalofríos, ganglios linfáticos inflamados, fatiga, dolor muscular y fuertes dolores de cabeza, detalló el anuncio del Gobierno de Hong Kong.

La región elevó el martes el nivel de respuesta para la viruela del mono a uno de «alerta». El sistema consta de tres categorías: alerta, grave y emergencia.

Su activación refleja un bajo impacto inmediato en la salud de la población local. Generalmente, describe una situación en la que hay un caso importado y/o pacientes vinculados epidemiológicamente o un caso animal importado, según el comunicado del Gobierno.

En su marco, la ciudad tomará una serie de acciones de seguimiento, incluida la mejora de las medidas de control y prevención comunitaria al poner a las personas potencialmente expuestas bajo vigilancia médica o cuarentena según corresponda. Asimismo, fortalecerá la vigilancia de la salud en los puntos de control fronterizo y la difusión de información de salud pública vía diferentes medios, señaló el comunicado.

La viruela del mono apareció en junio en la isla china de Taiwán. En ese momento, Wu Zunyou, epidemiólogo jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, advirtió que era solo cuestión de tiempo para que llegara a Hong Kong, Macao y el continente.

Lu Hongzhou, director del Tercer Hospital Popular de Shenzhen, sostuvo el miércoles que los informes de casos importados en China no sorprenden, pero en general la enfermedad no representa una gran amenaza para la población.

Los brotes regionales pueden prevenirse siempre que las infecciones en grupos de alto riesgo se eviten mediante un control efectivo y detección oportuna, precisó Lu, y sugirió una estricta cuarentena aduanera para frenar los contagios importados.

