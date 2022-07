Caso de legislador será enviado a Contraloría

Entornointeligente.com /

La presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Yorleny León, aseguró que el caso del diputado de Progreso Social Democrático (PPSD), Jorge Antonio Rojas, será remitido ante la Contraloría General de la República (CGR). Este es un extracto de la entrevista que la jerarca concedió a DIARIO EXTRA. ¿Ustedes saben quién es el representante legal del Centro Amiguitos 2? -No sabemos sobre ese centro o algún otro que sea privado. Nosotros no tenemos una relación con ese centro de cuido, sino con el padre de familia o responsable del menor que recibe el beneficio. Así, el padre o responsable decide dónde envía al menor de edad. ¿Cómo se manejan ese tipo de depósitos? -El primer paso es que la persona solicite el beneficio. Una vez que solicita el beneficio, el equipo del IMAS en la comunidad hace la valoración social para ver si califica como persona en pobreza o pobreza extrema. Si califica y hay contenido presupuestario, otorgamos el beneficio. Si no hay contenido presupuestario, pasa a una lista de espera. En caso de que haya recursos, se le confirma a la persona sobre el beneficio para que decida dónde matricula a su hijo (a). En muchos casos aplica una figura que se llama ‘Páguese a’. Con esa figura, el recurso lo recibe al centro en vez del padre o madre. De lo contrario, los recursos deben ir directo al responsable. ¿Cómo se fijan los montos? -Es un único monto para todo el país y está establecido por la Secretaría Técnica de la Red de Cuido. Nosotros no lo definimos. Esa secretaría está integrada por CEN-Cinai, PANI e IMAS (…) El pago se paga en dos modalidades: Para cuatro u ocho horas. Si el menor no está en edad escolar, se pagan ocho horas, pero si asiste a maternal, kínder, etcétera, se paga por la cantidad de horas que el menor no está en el centro educativo ¿Ese ‘páguese a’ se puede hacer a personas físicas o jurídicas? -Cualquiera de las 2. ¿Ustedes sabían que el centro Amiguitos 2 es representado por el diputado Jorge Antonio Rojas? -(Sorpresa) ¡Ohh! ¡En serio! Como presidenta ejecutiva del IMAS, yo no sabía eso. A ese nivel no llego. Desconocíamos el dato. ¿Ustedes sabían que platas del IMAS van a un centro de un diputado de la República? – ¡No lo sabía! No puedo hablar por el resto del equipo, pero particularmente yo no lo sabía. ¿Cómo se fiscalizan los depósitos de dinero en IMAS? -Nosotros no tenemos relación comercial con esas empresas. Nuestra relación es con el padre y si ellos deciden que se deposite a esa persona, ¡diay! Es una decisión del padre. ¡Pero son dineros públicos! -Sí, le entiendo. Vamos a proceder a hacer la consulta ante la Contraloría General de la República. Preguntaremos si mediante la figura en la que nosotros operamos la red de cuido podría haber afectaciones en el marco de la Ley de Contratación. ¿Y la trazabilidad? -Nosotros sabemos a cuáles centros les damos, pero nuestra relación no es con el negocio, sino con los responsables del menor. Si esa persona decide y autorice al IMAS para que los recursos se le giren al centro o proveedor, eso es una decisión del padre o madre de familia. Es más, si los padres quieren hoy que el menor esté en un centro y mañana pasar a otro, ahí no podemos hacer mucho. Vamos a consultar sobre los recursos.

Miércoles 13 Julio, 2022

