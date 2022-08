Caso de corrupción del senador Castaño: Alcalde de Quinchía niega vinculación

Entornointeligente.com /

Absalón Trejos, alcalde del municipio de Quinchía , Risaralda, salió a rechazar que su nombre estuviera rotando en redes sociales como si fuera el próximo capturado por los hechos que rodean la investigación por corrupción contra el senador Mario Castaño . Indicó que tiene su consciencia tranquila y que seguirá trabajando con normalidad.

El mandatario explicó que no entiende porque lo están implicando en algo en lo que él aparentemente no tiene nada que ver. «Está circulando una noticia falsa de que el municipio se encuentra envuelto en problemas con la Fiscalía General de la Nación, esto es totalmente falso, no sabemos de donde salieron estas injurias y calumnias » indicó.

El mandatario también afirmó que mientras personas inescrupulosas se están dedicando a enlodar su buen nombre, él seguirá trabajando por Quinchía » Estamos desarrollando proyectos para que nuestras comunidades se sientan satisfechas. Actualmente estas adelantando actividades con el estadio, obras con las vías terciarias, pavimentación en las calles urbanas, y de esta forma dar cumplimiento y respuesta a las necesidades que tienen nuestros habitantes».

Finalmente el alcalde indicó que a lo único que se está dedicando ahora es a tratar de superar las diferentes adversidades que tiene el municipio, entre ellas los problemas invernales. Así mismo dice que entrega estas declaraciones con el fin de darle tranquilidad a la comunidad de que el municipio y él no están envueltos en actuales investigaciones.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que son al menos seis los alcaldes capturados por este caso de corrupción del senador Mario Castaño. Además, se conoció que hay 22 Alcaldías más en la mira por este mismo caso.

En la redada contra alcaldes vinculados con contratos fueron detenidos: el alcalde de Suárez, Cauca, Ronal Villegas; La Merced, Caldas, Jhonattan Vásquez; Alcalá, Valle del Cauca, Gloria Raigoza; Aguadas, Caldas, Diego González; Medardo Ortega, alcalde de Armero, Guayabal; Víctor Hugo Franco, alcalde de Piendamó Cauca y el alcalde de Villamaría Caldas, Andrés Aristizábal Parra.

