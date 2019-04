Caso D’Alessio: qué respondieron Arribas y Majdalani en el Congreso

Entornointeligente.com / La Comisión Bicameral de los Organismos y Actividades de Inteligencia recibió este jueves a los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) , Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el marco de la causa de espionaje ilegal que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla . Según pudo reconstruir PERFIL tras el encuentro en el Congreso, los legisladores del oficialismo se fueron conformes con las respuestas de los funcionarios y concluyeron en que no hay pruebas de que la AFI haya intervenido en la causa . “Es una organización paraestatal”, dijeron. Del otro lado, la oposición terminó muy insatisfecha y reclamó la renuncia de ambos líderes del organismo. Al principio de la reunión, Miguel Ángel Pichetto comenzó con la ronda de preguntas y mostró su descontento ante Arribas y Majdalani . El senador rionegrino reprochó que D’Alessio manejara por la ciudad a altas velocidades, con una luz en el techo de su vehículo sin que nadie lo notara: se refería al video que figura en el expediente en donde manejaba con el empresario presuntamente extorsionado, Mario Cifuentes . Quiénes son los agentes de la AFI involucrados en el caso D’Alessio La exposición subió de tono cuando Majdalani pidió la palabra y cuestionó al diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade , quien vinculó a la conducción actual de la AFI con el caso de espionaje, iniciado por una denuncia del empresario agropecuario Pedro Etchebest contra D’Alessio por una presunta extorsión para desvincularlo de la causa de los cuadernos. Fuentes que participaron de la reunión manifestaron a este medio que los legisladores de Cambiemos no emitieron preguntas a los citados y que se trataron durante una hora los planteos de la oposición. Arribas y Majdalani reconocieron una acusación de la oposición: enviaron a dos agentes de la AFI al despacho del juez (Luis) Carzoglio, quien tenía en ese momento la causa contra Hugo y Pablo Moyano . Se justificaron diciendo que les habían ordenado averigüar si el juez los iba a condenar, porque eso podía repercutir en un eventual paro general. “Un argumento totalmente infantil, un disparate”, dijeron desde la oposición a este medio, mientras que advirtieron que se trata de una actividad ilegal. Luego, los funcionarios de inteligencia fueron consultados sobre los exagentes Ricardo Bogoliuk, Aníbal Degastaldi y Hugo Rolando Barreiro quienes, según las sospechas de algunos legisladores, reportaban a Pablo Pinamonti . Para la oposición, formaban parte de las supuestas tareas de espionaje ilegal. “Bogoliuk tuvo una función específica en la AFI durante seis meses y c uando cumplió el objetivo se fue, no sigue en la AFI. Barreiro fue agente de la AFI durante todo el kirchnerismo y sólo estuvo durante seis meses en esta gestión . Y D’Alessio es un ex funcionario del kirchnerismo”, señaló el diputado del PRO y secretario de la comisión, Daniel Lipovetzky , en diálogo telefónico con PERFIL . No obstante, la oposición acusa que Pinamonti forma parte de la AFI hasta el momento y es quien reportaba a Majdalani información de espionaje que hasta incluiría a María Eugenia Vidal , recabada en el marco del plan AMBA. Exclusivo: Vidal acusa a la AFI de espiarla Los titulares de la AFI confirmaron que Bogoliuk estuvo a cargo de una de las mini-bases de inteligencia creadas dentro del plan “AMBA” de la agencia de inteligencia, ubicada en la localidad bonaerense de Ezeiza, desarticuladas a los pocos meses en medio de sospechas de la gobernadora. PERFIL reveló que la misma Vidal le reclamó al presidente Mauricio Macri ser espiada por agentes de la AFI. La respuesta de Arribas fue similar a la que le dijo a Macri y desligó a su organismo de dichas acusaciones. Incluso dijo que Mariu estaba de acuerdo con el plan AMBA. Más adelante, consultados por la “inacción” de la AFI ante Marcelo D’Alessio , dijeron que para realizar acciones de contrainteligencia necesitan de una orden judicial. Por último, la oposición le reclamó a Arribas y Majdalani que hayan tercerizado operaciones de inteligencia contra miembros del Gobierno tras fracasar en dos ocasiones desde su llegada a la AFI en 2016. “La primera operación fue apartar al juez Sebastián Casanello de la ruta del dinero K inventando que salía de la Quinta de Olivos todos los días, pusieron un testigo falso que ahora está procesado. El fiscal Eduardo Miragaya trabajó en la AFI y fue el que llevó adelante esa operación. La segunda fue intentar quebrar a los hijos de Lázaro Baez , también operación de Miragaya”, reclamaron. La respuesta de por qué Miragaya no trabaja más en la AFI fue porque “viajaba mucho”, según reconstruyeron fuentes a este portal. J.D./F.F. LINK ORIGINAL: Perfil

