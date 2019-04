Caso D’Alessio: los titulares de la AFI tuvieron que dar explicaciones

Entornointeligente.com / A continuación, sus principales conceptos: Hay que empezar remarcando que el hecho que la AFI haya tenido que ir al Congreso es todo un síntoma. Esta Comisión Bilateral de seguimiento de las actividades de inteligencia no se reúne, no se mueve. Ha habido años en los que ni siquiera sesionó en todo el año. Cómo será de enorme el escándalo que tuvieron que ir Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, director y subdirectora de la AFI . Hay ruido alrededor de Majdalani sobre si va a dar el paso al costado o no. ¿Qué se sabe de lo que dijeron? D’Alessio, Etchebest, la red de espionaje, todo esto, no tiene nada que ver con la AFI. ¿A qué conclusión debemos llegar? Que en la Argentina hay una red paraestatal de inteligencia interna. Esta supuesta red, se dedicó a tocarle el timbre a algunos de los empresarios más importantes del país. Tenía una carpeta de la gobernadora Vidal. Se metió con la causa de los cuadernos. ¿Y la AFI no se dio cuenta? La Comisión es Bicameral: tiene diputados y senadores, tanto de la oposición como del oficialismo. Marcelo Fuentes , kirchnerista, plantea: “Una agencia paralela de inteligencia de la magnitud que se está investigando de ninguna manera puede funcionar sin conocimiento estatal”. Entonces, si es verdad y se les “escapó la tortuga”, tendrían que renunciar los titulares de la AFI, plantea Fuentes. Esto lleva a la reacción del oficialismo, que defiende la actuación, y dice que acá quedó clarísimo que la AFI no tuvo nada que ver con este entramado. El diputado Daniel Lipovetzky, del Pro, fue uno de ellos. Después está el agente, o exagente, nunca se sabe, Hugo Rolando Barreiro, “el Rolo” Barreiro, que ya pidió figurar como arrepentido en la investigación del juez Ramos Padilla. ¿Puede un espía ser arrepentido? Porque lo que él sepa está sujeto a la Ley de Inteligencia Nacional, que es secreto. Uno se podría incriminar en ciertos crímenes pero no develar secretos de Estado. Por su parte, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla plantea que es competente para llevar adelante la causa y que los planteos sobre la competencia no han sido, hasta ahora, certeros. Además, dice que el fiscal se está metiendo a opinar en algo que no le corresponde, dice que el fiscal parece el abogado defensor de Barreiro. Hay otro fiscal en la escena, fiscal bonaerense Juan Bidone, que fue quien en su momento investigó el triple crimen. Apareció como alguien que compartía información con D’Alessio. Él plantea: yo no soy parte de “la banda”, yo “pisé el palito” de D’Alessio. Le creí que era de la AFI y le aporté información porque él me pidió. Dice: si me llaman a declarar, quiero presentarme como arrepentido. Tenemos como rareza que un fiscal, suspendido por 90 días pero todavía fiscal, se puede convertir en el primer fiscal arrepentido en la historia argentina. Esta es la situación, extrañísima: en Dolores hay espías y fiscales que quieren acogerse al régimen del arrepentido en una investigación sobre una presunta red de espionaje paraestatal. Por: Hugo Alconada Mon ¿Te gustó esta nota?LINK ORIGINAL: La Nacion

