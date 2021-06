Caso Coral: abogados denuncian “venta” de bienes

Los abogados de la Asociación Campesina Madre Tierra, organización sin fines de lucro que fue allanada como parte del caso Coral, denunciaron que los agentes encargados de su custodia han vendido bienes de la entidad en efectivo y sin emitir recibos. No obstante, los representantes legales no precisaron qué tipo de activos fueron comercializados.

LINK ORIGINAL: Remolacha

Entornointeligente.com