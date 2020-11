Caso Catrillanca: Ex ministro Chadwick y general (r) Hermes Soto declararán como testigos esta semana

“Esta semana el Ministerio Público continuará presentando prueba de cargo, principalmente prueba testimonial, la que se producirá a través del sistema videoconferencia desde las ciudades de Concepción, Puerto Montt y también Santiago”, dijo el fiscal Roberto Garrido

Un jornada clave se vivirá esta semana en el marco del caso Catrillanca , cuando declaren como testigos el ex ministro del Interior al momento de los hechos, Andrés Chadwick , y el ex general director de Carabineros, Hermes Soto , quien debió dejar el cargo por la muerte del comunero mapuche.

El hecho ocurrió en noviembre de 2018, cuando Camilo Catrillanca conducía un tractor junto a un adolescente y recibió disparos de personal del GOPE desplegado en la zona , en medio de un operativo por robo.

De acuerdo a la Fiscalía de La Araucanía, además prestarán testimonio, también como testigos, los generales (R) Mauro Victtoriano , jefe de zona al momento de los hechos, y Christian Franzani , ex director nacional de Orden y Seguridad. Ambos lo harían desde este martes.

La audiencia por la muerte de Camilo Catrillanca se desarrolla en el Tribunal Oral de Angol, y es dirigida por la Unidad de Derechos Humanos (DD.HH.) del Ministerio Público en la región que va a continuar presentando sus pruebas esta semana.

Añadió que “las personas, cuyo testimonio se recibirá a través de videoconferencia, son ex autoridades políticas y también ex autoridades de Carabineros . Dentro de la prueba que se va a presentar está la declaración del ex general director y también del ex ministro del Interior“. Chadwick y Soto es probable que declaren entre el jueves y viernes, de acuerdo a las estimaciones de quienes conocen el proceso.

En octubre pasado, tras casi siete meses en suspensión , dicho tribunal retomó hoy el juicio por el deceso de Catrillanca, ocurrido durante un operativo policial por un robo con violencia el 14 de noviembre del año pasado.

Por el caso, que implicó manipulación de evidencia y una reestructuración en Carabineros, el Ministerio Público pidió penas de hasta 15 años de presidio para siete ex uniformados y un abogado que prestaba servicios a la institución . ¿Encontraste algún error? Avísanos

