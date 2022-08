Entornointeligente.com /

Caso Bárbara: menina assassinada após ir a padaria na Grande BH foi estuprada e morta por asfixia, diz Polícia Civil De acordo com a instituição, Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, aparece em imagens registradas por câmeras de segurança ao lado da menina Bárbara Victória, foi o autor do crime. Por Fernando Zuba, g1 Minas — Belo Horizonte

10/08/2022 18h24 Atualizado 10/08/2022

Vídeo mostra a menina Bárbara Victória sendo acompanhada por homem

O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Joaquim Francisco Neto, confirmou nesta quarta-feira (10) que a menina Bárbara Victória, de 10 anos foi estuprada e morta por asfixia .

Bárbara Victória desapareceu em 31 de julho, após sair de casa para comprar pão. O corpo dela foi localizado no dia 2 de agosto, em um matagal de Ribeirão das Neves, na Grande BH.

A polícia concluiu que o autor do crime foi Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, que aparece em imagens registradas por câmeras de segurança ao lado da criança . Ele foi encontrado morto dias após o crime. Há indícios de suicídio.

«Não há dúvida sobre a autoria e materialidade», disse Neto.

1 de 1 Paulo Sérgio de Oliveira é suspeito de matar criança — Foto: Reprodução/TV Globo Paulo Sérgio de Oliveira é suspeito de matar criança — Foto: Reprodução/TV Globo

O delegado Fábio Moraes Werneck, responsável pela investigação, confirmou a conclusão do exame de DNA colhido no corpo da vítima . O material genético de Paulo Sérgio foi encontrado nas unhas da criança e no cadarço utilizado para amarrar as mãos dela.

O suspeito prestou serviços elétricos na casa da vítima dias antes do homicídio.

«Tudo que temos até agora é que ele agiu sozinho. O motivo (do crime) foi sexual», afirmou.

Paulo chegou a ser conduzido à delegacia no início de agosto, após a Polícia Militar encontrar, em sua casa, um saco de pão semelhante ao que Bárbara tinha comprado. Ele foi liberado e não ficou preso.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, Paulo negou conhecer Bárbara Victória e disse que não era ele quem aparecia nas imagens das câmeras de segurança. Depois, confirmou que aparecia no vídeo e que conhecia Bárbara, mas que não tinha feito nada com ela.

A polícia ainda investiga outros elementos que indiquem a dinâmica do assassinato de Bárbara Victória.

Segundo o delegado, Paulo também é suspeito de outros crimes semelhantes que estão sendo investigados .

Relembre

Barbara Victória Vitalino Rodrigues desapareceu no dia 31 de julho após sair de casa para comprar pão. O corpo dela foi localizado no dia 2 de agosto em um matagal em Ribeirão das Neves, na Grande BH . A menina estava com uma corda próxima ao pescoço, de barriga para baixo e sem o short.

Paulo Sérgio de Oliveira aparece em imagens registradas por câmeras de segurança andando com a menina no dia 31 de julho, quando ela desapareceu após ir à padaria.

Paulo Sérgio passou por um exame de DNA na noite do dia 2. Ele cedeu material genético voluntariamente à polícia.

No dia 3 de agosto, o suspeito foi encontrado morto na casa uma tia , no bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte

O homem chegou a ser conduzido para a delegacia no dia 1º de agosto, após a Polícia Militar encontrar na casa dele um saco de pão semelhante ao que Bárbara tinha comprado . Ele foi liberado e não ficou preso.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, Paulo negou conhecer Bárbara Victória e disse que não era ele quem aparecia nas imagens das câmeras de segurança. Depois, confirmou que aparecia no vídeo e que conhecia Bárbara, mas que não tinha feito nada com ela. Há indícios de que tenha cometido suicídio.

Veja a cronologia do caso

Suspeito de matar menina em BH cedeu material genético para a polícia antes de morrer

