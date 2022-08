Caso Ayotzinapa: exprocurador general de México es detenido por «crimen de Estado» [video]

Entornointeligente.com /

El exprocurador general Jesús Murillo Karam fue arrestado en su casa de un exclusivo barrio de Ciudad de México por «desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia», en el marco del llamado caso Ayotzinapa, informó la Fiscalía General en un comunicado. Lee también: Día Mundial de la Fotografía: Yoshimar Yotún es protagonista del World Sports Photography Murillo Karam es el más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los normalistas. Procurador durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México durante 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000. Murillo Karam, quien no opuso resistencia, quedará preso en un reclusorio de la capital, señaló la Presidencia. El PRI aseguró que la detención «responde más a un tema político que de justicia». La captura se produjo horas después de que el presidente Andrés López Obrador pidiera «dar a conocer la verdad y castigar» a los responsables de la desaparición de los alumnos, tras la publicación el jueves del reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un «crimen de Estado». Lee también: Dolor sin consuelo en funeral de cubanos muertos por incendio de Matanzas El documento asegura que militares y funcionarios, por sus «acciones, omisiones o participación», permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más por parte del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos. «Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos», añadió el mandatario izquierdista en Tijuana (norte). No se ha informado el rango de los uniformados o si siguen activos. Previo a su difusión pública, el presidente escuchó el informe el jueves junto con las familias de las víctimas. «Dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad por dolorosa que fuese. Les expresé mi dolor, mi tristeza», comentó. Lee también: Colombia podría condenar a 50 años de cárcel a cerebro del crimen de fiscal paraguayo Los familiares someterán el documento a una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunció Vidulfo Rosales, abogado de los padres. No debilita a FFAA La desaparición de los jóvenes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala (estado de Guerrero, sur) para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas. Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos, y generó una fuerte condena internacional. Lee también: Putin y Macron, a favor de una inspección urgente de central nuclear ucraniana En presencia de los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, el presidente sostuvo que la participación de «malos servidores públicos» en los hechos de Ayotzinapa no supone el «mal funcionamiento de una institución», más aun «si se hace el deslinde y se castiga a los responsables». A su juicio, las revelaciones de la comisión fortalecen al Ejército. «Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción, impunidad», observó López Obrador. El tiempo de los jueces El informe menciona «responsabilidades claras de elementos» de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en el lugar de los hechos, pero advierte que se debe seguir investigando hasta dónde llegó esa participación. Lee también: Caso Ayotzinapa: López Obrador pide castigo para militares y funcionarios responsables «Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo, como se ha hecho», prometió López Obrador, luego que en marzo la comisión independiente acusara a autoridades de negarse a entregar datos de inteligencia necesarios para las pesquisas. El GIEI sostiene que militares manipularon pruebas en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos normalistas identificados hasta ahora. Los hallazgos de ese grupo y la comisión gubernamental echan por tierra gran parte de la llamada «verdad histórica» planteada por el gobierno de Peña Nieto y presentada oficialmente por Murillo Karam, la cual no acreditó la responsabilidad de militares. Lee también: Cápsula de carga de SpaceX se separa con éxito de la EEI e inicia su vuelta Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes de Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga. Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la misma tesis, rechazada por familiares, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El mandatario anunció que seguirá insistiendo ante Israel para que extradite a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, que trabajó bajo órdenes de Murillo Karam. 