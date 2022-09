Caso Astesiano: Gandini resaltó frontalidad de Lacalle y apuntó qué hubiera ocurrido si estaba Vázquez

Entornointeligente.com /

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini fue consultado este jueves por el escándalo desatado tras la detención e imputación de Alejandro Astesiano , exjefe de custodia del presidente de la República.»Podrá ser un escándalo, pero el presidente es una víctima, no es el que genera el escándalo. Si hubiera sido Tabaré Vázquez, con su estilo, todavía nadie lo podría haber consultado ni entrevistado. Son estilos. Lacalle Pou es un tipo frontal», señaló.

«Se pone frente a la prensa y preguntan y piden y siempre es así y él habrá entendido que lo que tenía que hacer era dar la cara y dio la cara. Actuó con franqueza, con frontalidad, con transparencia y capaz que no fue lo más conveniente, pero eso es parte de su estilo, no miró la conveniencia», agregó Gandini en diálogo con Doble Click (Fm Del Sol).

Además, el senador nacionalista celebró que en Uruguay funcione la división de poderes: «Hacía tiempo que fiscalía estaba investigando y el presidente no sabía, me siento orgulloso porque no hay ningún privilegio».

Respecto a la investigación de Astesiano, enfatizó que «es un tema que hay que investigarlo en serio e ir hasta el hueso y sacar a luz todas las consecuencias de todo esto», expresó.

MIRA TAMBIÉN Intendente de Paysandú apoya a Lacalle: «Si está disponible la changa de custodia, acá estoy» «No puede ser que en la cara estén abusando de nuestra buena fe y armando una organización con objetivos delictivos en el corazón del Gobierno , que tenga su base en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva», dijo.

Además, consultado por su sentimiento personal sobre el tema, Gandini catalogó que es «un hecho lamentablemente desgraciado» y expresó su tristeza «en particular porque afecta notoriamente al presidente de la República».

«La verdad que yo no sé cómo uno reacciona frente a estas cosas que lo sorprenden en su buena fe porque este tipo de personas cumplen un rol que generan una cercanía y un afecto y le cuida la familia, le cuida los hijos», agregó sobre el rol que cumplía Astesiano dentro del entorno privado de Lacalle Pou .

«Se mete en un entorno de cercanía que genera una relación personal y la decepción debe ser fenomenal y afecta el lado anímico. Uno parece que no se sorprende de nada y nada lo afecta, pero no es así», resaltó.

El «modo uruguayo»: «Acá al Parlamento entra cualquiera» Gandini argumentó que la inocencia del presidente coincide con «esa confianza, ese modo de ser uruguayo» que «nos hace ser muy vulnerables».

Detalló que, cuando hace viajes internacionales de encuentros interparlamentarios, «al ingresar hay un proceso de tres barreras físicas»; «acá al Parlamento entra cualquiera que tenga saco y corbata. No hay un escáner, nada».

«Eso les pasa al presidente y las autoridades. Mucho menos una organización de inteligencia que sea capaz de cruzar datos, pedir documentos, analizar filmaciones y cámaras. No, es un estilo muy uruguayo», argumentó.

MIRA TAMBIÉN Video Gandini negó parentesco con excustodio de Lacalle, tras rumores que los vinculaban por su apellido

