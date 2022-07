Caso Ana Estrada: juez supremo dirimente emitirá decisión el próximo 27 de julio

Entornointeligente.com /

Así lo informó el referido juez, actual presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, tras escuchar en audiencia pública virtual los informes orales de las partes procesales. Calderón Puertas se pronunciará sobre el «protocolo de actuación médica» para decidir la discordia parcial que aún está pendiente de resolver en este proceso. Durante la audiencia, el abogado de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, pidió al juez dirimente que se adhiera al voto mayoritario de los magistrados intervinientes en este caso. Lea también: Poder Judicial ordena al Congreso suspender modificaciones a Ley Universitaria Señaló que las condiciones que debe tener el protocolo médico ya fueron desarrolladas por el juez de primera instancia, quien ha ordenado a EsSalud y al Ministerio de Salud respetar la decisión de Estrada Ugarte de poner fin a su vida a través del procedimiento de la eutanasia. En tanto, el ex defensor del pueblo Walter Gutiérrez resaltó que el pedido de una muerte digna, aunque parezca contradictorio, «es un grito por la vida, de vivirla con dignidad, que es la base del Estado constitucional». En su intervención, Ana Estrada señaló que estaba a la espera que se defina el protocolo médico elaborado y validado por el Ministerio de Salud, y que respetaba las ideas contrarias a la eutanasia, pero pidió el mismo respeto para su decisión. Por su parte, el médico tratante Gonzalo Gianella se refirió al «estado terminal» y afirmó que era difícil señalar tiempos cuando una paciente se encuentra en esta etapa y que, además, no hay consenso médico para definir este concepto. (FIN) NDP/RMCH GRM Más en Andina ?? El jefe de Estado, Pedro Castillo, llamó hoy a la población a no distraerse con noticias falsas y a la próxima Mesa Directiva del Congreso a trabajar junto al Ejecutivo en bien del país. https://t.co/UcfQVfZ4MG pic.twitter.com/488x3jNVkn

