Caso 13: Solo uno de tres imputados que admitieron la culpa responsabilizó del fraude a Luis Dicent

Entornointeligente.com /

De tres de los implicados en el caso 13, que admiten participación en fraude a la Lotería Nacional, solo una responsabiliza de la situación al extitular Luis Maisichell Dicent.

Durante la audiencia se declararon culpables la presentadora Valentina Rosario Cruz, Jhonatan Brea y Carlos Manuel Beriguete , ante el juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien dejó el caso en estado de fallo, para ser dado a conocer el martes 26 de julio.

El LISTÍN DIARIO había publicado que los tres imputados habían responsabilizado del fraude de la Lotería a Dicent, cuando solo se pronunció en ese sentido Valentina Rosario.

Sin embargo, Brea y Beriguete habían expresado que recibieron presión de la administración de la Lotería , aunque no mencionaron quienes lo habrían presionado para participar en el fraude por más de 500 millones de pesos.

De su lado, el principal imputado Luis Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, se defendió al afirmar que los coimputados mintieron ante el juez sobre supuestas instrucciones amenazantes que impartió para participar en el entramado de corrupción.

«No quiero la vida sin mi nombre limpio, ya no aguanto más, si quieren creer en mí créanme, si me tocará volver a nacer volvería a hacer lo mismo, yo no tengo que cargar con nada de nadie», enfatizó Dicent.

En el caso figuran además William Lizandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio, Felipe Santiago Toribio, Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa. A este caso también está vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret).

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com