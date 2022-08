Casmu brinda telecardiología a sus usuarios

Entornointeligente.com /

Para contribuir en la prevención de enfermedades cardíacas, Casmu implementó un nuevo estudio del corazón basado en el registro de electrocardiogramas (ECG) que el paciente puede realizar de forma ambulatoria desde su domicilio.

El estudio MIECG 7 (mi electrocardiograma, y siete por los días de la semana mínimos a realizar el monitoreo) es aconsejado para pacientes que padecen eventos cardíacos frecuentes y no permanentes, como palpitaciones fuertes, sudoración intensa, dificultades para respirar y dolor punzante en el pecho, entre otros síntomas que no son detectados con la realización de otros estudios.

Casmu fue pionero en poner al alcance de sus usuarios este nuevo estudio de corazón junto a la empresa BambusLife. «Se utiliza tecnología de vanguardia para el diagnóstico, monitoreo y control, con un dispositivo médico alemán que permite realizar electrocardiogramas a distancia, en pocos pasos y desde el celular, con el acompañamiento del médico de confianza», explicó la jefa del Departamento de Cardiología de Casmu, doctora Marianela Méndez.

Se recomienda el uso de MIECG 7 en personas de cualquier edad, ya que es un dispositivo muy intuitivo, de fácil manejo, y con instrucciones precisas paso a paso para lograr un correcto registro.

El paciente previamente debe realizar una consulta en policlínica con su médico cardiólogo, quien evalúa si es oportuno realizar el estudio, y en caso afirmativo prescribe la receta.

Luego es contactado para coordinar el envío del kit de realización del examen, que incluye un dispositivo electrocardiógrafo personal, un celular con acceso a datos, electrodos descartables y un manual de uso. El equipo de BambusLife le explica cómo realizar los registros y hay un servicio de soporte a disposición en caso de dudas durante el tiempo en el que el paciente permanece con el equipo.

Cuando recibe el kit, debe realizarse un primer electrocardiograma que se utiliza como referencia. Méndez señaló que durante las primeras 24 a 48 horas se aconseja que el paciente realice un control electrocardiográfico en la mañana, tarde y noche, y posteriormente cuando presente algún síntoma, ya sea palpitaciones, sudoración o dolor en el pecho. «Una semana es el tiempo sugerido para poder detectar la arritmia cardíaca, aunque pueden utilizarlo durante más tiempo», explicó la médica cardióloga.

Los resultados están disponibles en la aplicación del celular que tiene el paciente y son derivados al Departamento de Cardiología de Casmu, además de incluirse en la historia clínica.

Para analizar cuál es la situación, los resultados de los electrocardiogramas se señalan con tres colores. En caso que alguno de los registros termine con alerta blanca, debe aguardar la consulta con su médico cardiólogo cuando se le asignó la fecha. Si tiene alerta amarilla, el Departamento de Cardiología le asigna con prioridad una cita para que pueda asistir a una consulta en policlínica y atender su situación.

Por otra parte, si alguno de los registros culmina con alerta roja, el paciente debe recurrir a su servicio de emergencia para ser evaluado y asistido en el momento.

Al finalizar los siete días, el Departamento de Cardiología recibe una notificación, revisa los electrocardiogramas y realiza el informe final del estudio. Si no hay ninguna alerta amarilla o roja, el paciente coordina fecha y hora para consulta en policlínica con su médico cardiólogo para definir los pasos a seguir.

Resultados inmediatos La ventaja del MIECG 7 sobre otros estudios es que si aparece algún síntoma el paciente puede realizarse el electrocardiograma en el mismo momento, sin esperar a que acuda un médico, y queda registrado para ser analizado por su cardiólogo.

Para monitorear la actividad del corazón en el día normal de una persona, los especialistas suelen recurrir a la utilización de un Holter, un dispositivo de electrocardiografía ambulatorio y portátil para la monitorización cardíaca. El paciente debe anotar el momento en el que siente palpitaciones, sensación de aleteo o interrupciones en los latidos cardíacos, falta de aire o dolor en el pecho.

Según explicó Méndez, es frecuente que el médico prescriba este estudio cuando un paciente consulta por arritmia, pero durante el tiempo en que utiliza el dispositivo puede no presentar síntomas, por lo cual no quedan registros ni se pueden establecer los momentos en que sus latidos son irregulares. En algunos casos, el paciente llama a la emergencia y cuando llegan los médicos .el episodio ya fue superado, por lo que no se puede realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Tanto socios como no socios de la institución que deseen obtener más información sobre este servicio pueden comunicarse al teléfono fijo 2487 3710 o por celular y WhatsApp al 092 135 254 / 094 672 648. También es posible enviar un mail a [email protected] o acceder a la web de la institución www.casmu.com.uy

