Casi una década después, se entregan los primeros apartamentos de la Torre Trump en Punta

La Torre Trump ya cuenta con los dos primeros propietarios en condiciones de habitar dos de los 160 departamentos del emblemático edificio ubicado en Punta del Este, cuyas obras demoraron casi 10 años en concretarse.

Cuando todavía faltaban tres años para que el empresario multimillonario, Donald Trump ganara las elecciones estadounidenses, los hijos del expresidente, Eric e Ivanka viajaron a Punta del Este en 2013 para anunciar el lanzamiento de lo que sería «el mejor edificio de América Latina» con la promesa de que la torre estaría terminada en 2016.

Sin embargo, el proyecto atravesó diferentes contratiempos y la obra estuvo paralizada hasta que, en noviembre de 2020, un grupo de propietarios de la torre decidieron conformar un fideicomiso para tomar el control del proyecto.

Desde la Torre Trump anunciaron a través de un comunicado que el pasado 1° de agosto se hizo entrega de la primera unidad, lo que significó «todo un hito para el consorcio de propietarios que se impuso el objetivo de hacer realidad esta mega obra en menos de dos años».

Además, informaron que hoy se entregará la segunda unidad y explicaron que prevén entregar un departamento del primer piso por jornada.

«El resto se entregará día a día hasta llegar al total. Con un 80% de las unidades vendidas, la torre ingresa en la última etapa de la obra que la convertirá en el edificio más exclusivo de Punta del Este», celebran desde el consorcio.

Según había dicho en noviembre del año pasado, en diálogo con El País el argentino Jorge Garber , referente del grupo de propietarios y presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, los propietarios de los apartamentos son principalmente argentinos, uruguayos, brasileños y estadounidenses.

Desde el consorcio estiman que «una vez finalizada», la torre «generará más de 100 puestos de trabajo, inclusive durante baja temporada», debido a los servicios que brindará a los propietarios, quienes «dispondrán de más de 12.000 metros cuadrados de amenities».

El precio del metro cuadrado en la Torre Trump ronda entre los US$ 5.000 y US$ 6.000 y las propiedades disponibles estén valuadas a partir de los US$ 800.000, señalaron desde el consorcio.

